Wo sollen Braunschweigs neue Busspuren hin?

Viele Fahrgäste der BSVG haben sich gewundert: Sogenannte Reisezeit-Messer fuhren diese Woche in den Bussen mit. Haarklein hielten Studenten oder Rentner fest: Wo verlieren Fahrgäste wie viel Zeit? Aber es ging dabei nicht nur ums bloße Messen. Es geht tatsächlich um die Verkehrswende, um Busspuren, Grüne Welle und natürlich ganz viel Geld.

Manche meinten bereits zu wissen, wie das Ergebnis aussieht: Mehr Busspuren, Fahrscheinautomaten auch in Bussen, der Mobilitätsentwicklungsplan werde es ohnehin richten. Statt ein Ingenieurbüro zu bezahlen, hätte man nur die Praktiker fragen müssen: Fahrpersonal und Fahrgäste.

Etwa 75.000 Euro wird die Arbeit der Logos GmbH kosten. Die Kosten tragen BSVG, Stadt und Regionalverband. Ergebnisse, so Stadtsprecher Rainer Keunecke, werden im vierten Quartal erwartet. Zwei Jahre später, als noch in der Vor-Coronazeit erhofft. Doch es werde weit mehr erwartet als das, was Fahrpersonal und Fahrgäste beitragen könnten. „Es muss auf objektiver Ebene überprüft werden, mit welchen Maßnahmen eine tatsächliche Beschleunigung erzielt wird. Eine Busspur einzurichten, die wenig bis keine Wirkung erzielt und maßgebliche Eingriffe in den Straßenraum nach sich zieht, wäre eine klare Fehlplanung. Dies gilt es zu vermeiden.“

Wo stören Busspuren nicht?

Und es geht natürlich auch um Fördergelder. Sollen sie fließen, „muss nachgewiesen werden, welche objektiven und messbaren Verbesserungspotenziale tatsächlich bestehen“. Dabei müsse der mögliche Fahrtzeitgewinn sekunden- oder minutengenau ermittelt und beschrieben werden. „Dies lässt sich nicht mit einer bloßen Einschätzung vornehmen.“ Kurz: Nur wer misst, der kann auch regeln.

Auch der lang erwartete Mobilitätsentwicklungsplan werde hier keine Antworten liefern, so der Stadtsprecher: „Der Mobilitätsentwicklungsplan wird ein Gesamtkonzept für die zukünftige verkehrliche Entwicklung der Stadt Braunschweig sein. Im Plan wird das Thema der Busbeschleunigung zwar eine relevante Rolle spielen, sich aber nicht mit der hier notwendigen Detailtiefe auseinandersetzen.“

Doch genau diese Fragen müssten beantwortet werden. Der Plan der Stadtverwaltung sieht vor, dass die Ergebnisse der Reisezeit-Messungen Bestandteil eines Rahmenkonzeptes werden. Denn später gehe es bei der Umsetzung um Details: „Es müssen zum Beispiel die Programme der Ampeln genau unter die Lupe genommen werden – also in welcher Sekunde schaltet welches Programm und was sind die Auswirkungen auf Grüne Wellen für den KFZ-Verkehr.“ Das treffe auch auf künftige Busspuren zu. Keunecke: „Wo tragen sie tatsächlich zu einer Beschleunigung bei, wo werden sie nicht benötigt – und lassen sie sich überhaupt baulich umsetzen? Zum Beispiel mit Blick auf den Rad- und Fußverkehr oder das Parken am Straßenrand.“

Mehr Busspuren fordert die BSVG bereits seit langer Zeit. Die ÖPNV-Stärkung hat der Rat der Stadt bereits im Richtungsbeschluss zum Klimaschutzkonzept 2.0 abgesegnet, damit Braunschweig möglichst bis zum Jahr 2030 klimaneutral wird. Beschlossen wurde zudem auch das Ziel: Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs. In diesem Spannungsfeld wird sich das Rahmenkonzept der Logos GmbH ebenfalls bewegen.

Aus Hannover sollen Fördergelder kommen

Dieses Rahmenkonzept sei unabdingbar, so Keunecke, allein schon aus Kostengründen. Aus dem Rahmenkonzept soll ein Umsetzungskonzept entstehen: „Das Umsetzungskonzept ist eine notwendige Bedingung für den Förderantrag bei der Landesnahverkehrsgesellschaft.“ Denn wie man die Ergebnisse umsetzen sollte, erfordere Detail-Planung: „Der Umfang der Detailkonzepte und die Anzahl der Umsetzungsstufen kann erst nach Fertigstellung des Rahmenkonzeptes festgelegt werden. Für die Umsetzung sollen dann wiederum Fördermittel bei der Landesnahverkehrsgesellschaft in Hannover beantragt werden.“

Wann die BSVG-Busse flotter unterwegs sind, weiß man nicht. Der Rat der Stadt muss zuvor allen Konzepten und Plänen zustimmen sowie für Haushaltsmittel sorgen, um die bislang noch unbekannten Kosten zu decken.

