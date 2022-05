Verletzte nach schwerem Unfall auf Autobahn 36 in Braunschweig

Drei Verletzte hat am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 36 in Braunschweig gefordert. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Peugeot auf dem Hauptfahrstreifen der Autobahn 36. Etwa 500 Meter vor der Abfahrt Heidberg touchierte ihn ein Audi, so dass der Peugeot in die Leitplanken krachte und schwer beschädigt entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Die beiden Insassen wurden verletzt.

Der Audi schlingerte etwa 80 Meter weiter und überschlug sich. Er war mit einem Mann besetzt, der ebenfalls verletzt wurde. Alle drei Verletzten kamen in das Klinikum in der Holwedestraße. Die Feuerwehr ging aufgrund der Schwere der Meldung von mindestens einer eingeklemmten Person aus. Dies bestätigte sich jedoch nicht.

Massive Behinderungen im Berufsverkehr

Alle Insassen konnten ohne technische Hilfe die schwer beschädigten Fahrzeuge verlassen. Im Einsatz waren der Rüstzug und Südwache, drei Rettungswagen und ein Notarzt. Der linke Fahrstreifen der Autobahn 36 ist derzeit ab Abfahrt Stöckheim/Mascherode gesperrt. Der einsetzende Berufsverkehr wird über Stöckheim umgeleitet. Es ist mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. Aktuell gibt es in dem Bereich zwei Kilometer Stau.

