Braunschweiger Nachtleben geht wieder an den Start

Echte Partystimmung will bei Tim Lemke nicht aufkommen. Der Ukraine-Krieg sei furchtbar und bedrückend, sagt der Clubbetreiber. Dennoch: Die Clubs gehen jetzt wieder an den Start. Ab heute greifen weitere Lockerungsschritte – und nach langer Zeit der Winterruhe dürfen nun auch die Clubs und Diskotheken wieder öffnen.

„Wir müssen aufmachen“, sagt Lemke. „Die Hilfen laufen aus.“ Die gesamte Wintersaison sei gezwungenermaßen ausgefallen – normalerweise die Zeit, in der das Hauptgeschäft gemacht werden kann. Vor diesem Hintergrund sei es nicht möglich, noch länger zu warten. Auch wenn die Startbedingungen vorerst nicht optimal seien: Maskenpflicht drinnen und draußen bis zum Sitzplatz und 2G-plus-Regel auch für Jugendliche unter 18 Jahren.

Eule/XO, Brain-Klub, Schwanensee, Lindbergh Palace und 42° Fieber am Start

„Aber wir müssen der jungen Generation doch auch was bieten. Die Jugendlichen waren zwei Jahre eingesperrt, die möchten was erleben“, so Lemke. Deswegen geht es jetzt in der Eule/XO los, auch der Brain-Klub startet an diesem Freitag, ebenso Schwanensee und Lindbergh Palace, und am Samstag kommt noch das 42° Fieber hinzu.

„Wir hoffen einfach, dass Corona jetzt einigermaßen überstanden ist“, sagt Lemke. Und er setzt darauf, dass ab dem 19. März, wenn bundesweit die meisten Corona-Einschränkungen aufgehoben werden, auch in den Clubs die Maskenpflicht fällt. Erst dann sei auch wieder ungezwungenes Feiern möglich.

Clubbetreiber suchen händeringend Personal

Lemke betont, dass er und sein Partner Oliver Strauß sowie das gesamte Team volles Verständnis für die Corona-Maßnahmen hatten. „Wir waren nicht verbittert, dass wir zumachen mussten. Es ging eben nicht anders. Das Gute war: Alle Diskotheker und Gastronomen sind in der Coronazeit zusammengerückt.“ Außerdem habe das Geld vom Staat geholfen. „Jetzt schauen wir guten Mutes in die Zukunft und hoffen, dass es ein Jahr ohne Corona wird – und ohne Panzer!“ Übrigens: Wie fast alle Gastronomen suchen auch Tim Lemke und Oliver Strauß händeringend Personal, vor allem Studenten.

Und: Am Start sind unter anderem auch die Klaue-Bar und die Dax-Bierbörse.

