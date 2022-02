Braunschweig. Das Unglück ereignet sich am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache an der Straßenbahn-Haltestelle „Hauptbahnhof“. Es gibt einen Verletzten.

Schwer beschädigt wurden bei einem Unfall ein Bus und die Straßenbahn-Haltestelle „Hauptbahnhof“ am Donnerstagabend.

Unfall in Braunschweig Bus kracht in Braunschweiger Straßenbahn-Haltestelle

Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr ein Linienbus in Braunschweig eine Straßenbahn-Haltestelle durchbrochen. Kräfte der Feuerwehr wurden auf den Willy-Brandt-Platz alarmiert. Das Unglück ereignete sich an der Haltestelle „Hauptbahnhof“, die sich umliegend des Hauptbahnhofes befindet. Der Linienbus überfuhr etwa zehn Meter Geländer der Haltestellenumrandung sowie eine Straßenlaterne, bis er zum Stehen kam.

Das Fahrzeug befand sich zwar auf einer Linienfahrt, aber neben dem Fahrer befand sich nur ein Fahrgast im Linienbus. Der Fahrgast blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, der Fahrer wurde durch einen Rettungswagen, nach notärztlicher Behandlung, leichtverletzt ins städtische Klinikum gebracht. Es hielten sich keine weiteren Personen im Bereich der Haltestelle auf.

Erheblicher Sachschaden an Bus und Haltestelle

Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden am Bus sowie an der Haltestelle. Trümmerteile reichten bis auf die andere Haltestellenseite. Glück im Unglück hatte der Busfahrer, denn beim Aufprall durchbohrte ein Rohr des Geländers die Front des Busses und verfehlte ihn nur um wenige Zentimeter. Im Einsatz war der Rüstzug der Feuerwehr Braunschweig, welcher aus Einsatzkräften der Hauptwache und Feuerwache Süd besteht. Ermittlungen zum genauen Hergang laufen derzeit an.

