Melverode – Auffahrt auf die A36/B4 wird gesperrt

Braunschweig. Gesperrt wird am Donnerstag an der Leipziger Straße die Auffahrt auf die A36/B4 in Richtung Norden. Grund sind Sondierungsarbeiten an der Brücke.

Gesperrt wird am Donnerstag im Zuge der Leipziger Straße die Auffahrt auf die A36/B4 in Richtung Norden von 8 bis 15 Uhr gesperrt..

Im Zuge der Leipziger Straße müssen sich Verkehrsteilnehmer in Melverode am Donnerstag, 12. August, auf Behinderungen einstellen. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel mitteilt, sind Sondierungsarbeiten an der Brücke über die A 36/B 4 im Bereich der Anschlussstelle Melverode der Grund. Die Auffahrt in Richtung Norden wird demnach in der Zeit von etwa 8 bis 15 Uhr voll gesperrt.

Die Umleitung führt über Glogaustraße und Schlesiendamm/Sachsendamm zur Anschlussstelle Heidberg

Wie die Behörde weiter mitteilte, wird der auffahrende Verkehr ab der Leipziger Straße über Glogaustraße und Schlesiendamm/Sachsendamm zur Anschlussstelle Heidberg geleitet. Die Abfahrt von der A36/B4 in Richtung Melverode sei nicht betroffen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Brücke muss erneuert werden

„Die Arbeiten dienen der Vorbereitung des Brückenneubaus. Die Brücke ist aufgrund ihres Alters – Baujahr 1966 – den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen muss erneuert werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich in den Jahren 2022 und 2023 stattfinden“, teilt die Landesbehörde abschließend mit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de