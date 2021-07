Hat Braunschweig ein Problem mit extremen Rechten?

Die Partei „Die Rechte“ hat in den vergangenen Monaten etliche Kundgebungen abgehalten, Startpunkt ist oft der Hauptbahnhof.

Rechtsextreme versuchen in Braunschweig immer deutlicher, Präsenz zu zeigen und Räume zu besetzen. Am auffälligsten sind die gehäuften Kundgebungen und Aufmärsche der Partei „Die Rechte“, stets begleitet von Gegenprotesten und einem massiven Polizeiaufgebot.

Zweimal wollte die Partei vor der jüdischen Synagoge in der Steinstraße demonstrieren – beide Male hat die Stadtverwaltung dies untersagt. Es war eine Provokation neuen Ausmaßes: Im November 2020 sollte die Demo dort von 19.33 bis 19.45 Uhr stattfinden.

Die Teilnehmerzahl bei den monatlichen Rechte-Demos lag bisher maximal bei 40, meistens sind es deutlich weniger. Man sieht überwiegend immer dieselben Gesichter.

Infostände und „Bürgerwehr“

Hinzu kommen die Infostände der rechtsextremen Partei, häufig auf dem Nibelungenplatz im Siegfriedviertel, am Einkaufszentrum „Weißes Ross“ an der Celler Straße, auf dem Frankfurter Platz im Westlichen Ringgebiet sowie in der Innenstadt. Auch hier zeigt sich: Nur eine handvoll Vertreter ist jeweils am Start.

Darüber hinaus brüstet sich „Die Rechte“ mit einer „Bürgerwehr“, macht sogenannte „Spaziergänge für Sicherheit“ und will „Schutzzonen“ einrichten, etwa im Westlichen Ringgebiet, wo sich das Antifa-Café befindet.

Gedenkstätte geschändet

Abgesehen von diesen zunehmenden Versuchen, öffentliche Räume zu vereinnahmen, ist auch die Zahl der von der Polizei registrierten Straftaten gestiegen: Beleidigungen, Drohanrufe, das Kleben von Spuckis auf Stolpersteine und an Häuser, Schmierereien, Körperverletzungen... Im Mittelpunkt stehen dabei immer wieder seit Jahren einige polizeibekannte Neonazis der einstigen Gruppe „Adrenalin 381“. Die Gruppe hatte zwar vor zwei Jahren ihre Auflösung bekanntgegeben, aber die Aktivitäten gehen weiter.

Einige Vorfälle der vergangenen Monate, die vermutlich rechtsextremen Tätern zuzuordnen sind: Im Mai wurden an der Gedenkstätte Schillstraße viele Gedenktafeln beschmiert – unmittelbar vor der Gedenkfeier zur Erinnerung an die Befreiung vom NS-Regime. Im März war vor dem Antifa-Café ein Fahrradanhänger in Flammen aufgegangen. Im Januar wurde ein Transporter des sozialistischen Jugendverbands „Die Falken“ beschädigt.

Diese Drohung schmierten die Täter an die Haustür des Wohnhauses von David Janzen. Foto: David Janzen

Staatsschutz ermittelt

Im Bereich der politisch motivierten Straftaten gab es in den vergangenen Jahren einen Anstieg: 2019 verzeichnete die Polizei 82 Straftaten aus dem rechtsextremen Spektrum (davon 10 Gewalttaten), aber auch 70 linksmotivierte Straftaten (davon 13 Gewalttaten). 2020 waren es 105 rechtsmotivierte Straftaten (davon 14 Gewalttaten) und 111 linksmotivierte Straftaten (davon 14 Gewalttaten).

Entsprechend gab es zuletzt auch Vorfälle, die möglicherweise dem linken Spektrum zuzuordnen sind: Anfang 2021 wurden zwei Autos beschädigt, die Anhängern der Partei „Die Rechte“ gehören. Im Mai gab es einen Brandanschlag auf ein Mehrfamilienhaus an der Frankfurter Straße, bei dem es sich laut Polizei um eine Anlaufadresse der rechten Szene handelt.

In allen Fällen mit Verdacht auf politisch motivierte Straftaten ermittelt der Staatsschutz. Zu den Erkenntnissen bei den jüngsten Vorfällen könne noch nichts gesagt werden, heißt es.

Attacken auf Janzen und Rosenbaum

Sehr intensive Bedrohungen durch Neonazis kennt David Janzen, langjähriger Sprecher des „Bündnis gegen Rechts“: Vor einem Jahr hatte er einen vergammelten Schweinekopf zugeschickt bekommen. Zuvor prangte an der Tür seines Wohnhauses: „Wir töten dich! Janzen“. Ketchup wurde an die Tür gekippt, Säure in den Briefkasten geschüttet. Auch Kreuze mit seinem Foto und Kerzen wie bei einem Grab wurden aufgestellt.

Zurzeit fokussieren sich die Täter auf den BIBS-Ratsherrn Peter Rosenbaum. Er berichtet von Hakenkreuz-Schmiererei an seiner Hausfassade, von nächtlichem Telefonterror mit Messerwetz-Geräuschen, von zerstochenen Reifen und einem geschändeten Stolperstein vor seinem Haus, der an eine von den Nazis ermordete Jüdin erinnert.

BIBS-Ratsherr Peter Rosenbaum wird von Rechtsextremen bedroht und eingeschüchtert. Das Foto zeigt einen überklebten Stolperstein vor seinem Wohnhaus. Foto: Peter Rosenbaum

Diskussion über rechte Gewalt

Vor diesem Hintergrund hatten der DGB und die „Mobile Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie“ kürzlich eine Diskussion zum Thema „Die extreme Rechte und rechte Gewalt in Braunschweig“ veranstaltet. Dort diskutierten neben David Janzen auch Sebastian Wertmüller, Verdi-Bezirksgeschäftsführer und Vertreter des „Bündnis gegen Rechts“, Laura Rasche von der Jugendorganisation „Youth against Fascism“, Polizeiinspektions-Leiter Uwe Lietzau sowie Ordnungs- und Rechtsdezernent Thorsten Kornblum.

Jugendverbände protestieren

Laura Rasche erläuterte, dass hinter „Youth against Fascism“ mehr als zehn Braunschweiger Jugendverbände stehen – darunter kirchliche Organisationen, Gewerkschaftsjugenden und politische Verbände. Zunehmende Bedrohungen und Übergriffe durch Neonazis hätten im Frühjahr zur Gründung geführt. „Es gibt Plätze in Braunschweig, wo sich junge Leute abends nicht allein bewegen, weil man weiß: Da sind immer wieder Nazis, da gibt es immer wieder Beleidigungen, Bedrohungen, Körperverletzungen“, sagte sie.

„Da wünscht man sich, dass von allen Seiten der Zivilgesellschaft gezeigt wird: Auch was unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegt, verurteilen wir.“ Rasche zufolge sollte sich die Stadtverwaltung noch deutlicher gegen Rechtsextremismus positionieren, etwa durch Teilnahme an Protestdemos.

Laura Rasche ist Jugendbildungsreferentin bei der DGB-Region Süd-Ost-Niedersachsen. Foto: Privat

„Neonazis schaffen Angsträume“

Der Fachjournalist David Janzen sieht in Braunschweig einen landesweiten Hotspot der Rechtsextremen. Zwar sei die Szene noch klein, aber sie versuche zu wachsen. Ihm zufolge schaffen die Neonazis Angsträume – nicht nur durch ihre Kundgebungen und Infostände, wenn also auch Polizei vor Ort ist, sondern vor allem auch durch ihre alltägliche Präsenz zum Beispiel in Einkaufszentren, die bedrohlich wirken soll – nach dem Motto: „Wir sind hier, und ihr könnt hier nicht einkaufen.“

Janzens Kritik: „Wir reden hier ganz konkret von einer Gruppe von Neonazis, das ist ein kleiner Haufen. Wir kennen doch die Täter – aber es gelingt nicht, sie davon abzuhalten weiterzumachen!“ Und weiter: „Die verhöhnen doch die Polizei und die Staatsanwaltschaft im Internet, auf Social Media, da wird sich lustig gemacht, und es passiert nichts!“ Sein Eindruck ist, dass immer erst Druck auf die Behörden gemacht werden müsse, bevor sich etwas bewege.

Der Journalist David Janzen war viele Jahre Sprecher des „Bündnis gegen Rechts“. Das Foto entstand auf dem Gelände der Gedenkstätte Schillstraße. Foto: Henning Noske (Archiv)

„Viele Opfer haben resigniert“

Auch Moderatorin Kristin Harney sagte: „Es gibt den Eindruck, dass strafrechtliche Konsequenzen bei rechtsmotivierten Straftaten eher ausbleiben oder Ketten-Bewährungen rauskommen, wenn es zu Gerichtsverhandlungen kommt.“

Immer wieder würden dieselben Täter angezeigt, ohne dass juristische Konsequenzen zu spüren seien. Das führe bei vielen zu Resignation, so dass Vorfälle erst gar nicht zur Anzeige gebracht würden. Etliche Opfer hätten auch Angst, dass die Täter an ihre Adressen kommen.

Polizei: Kein Neonazi-Hotspot

Polizeichef Uwe Lietzau betonte dazu: „Nach der Strafprozessordnung muss die Anschrift eines Anzeigeerstatters nicht mitgeteilt werden. Ich appelliere an alle, dass jede und jeder sich sofort an die Polizei wenden kann, um solche Vorfälle anzuzeigen. Wir werden es nicht dulden, dass sich Angsträume bilden können. Informieren Sie die Polizei über Ihre Wahrnehmung, auch wenn ein Vorfall unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegt.“ Einen Neonazi-Hotspot sieht er nicht.

Thorsten Kornblum, Dezernent für Ordnung und Recht. Foto: Bernward Comes (Archiv)

„Kein Platz für Rechtsextremismus“

Das bekräftigte auch Dezernent Thorsten Kornblum. Es handele sich um eine kleine, aber sehr aktive Gruppe von Rechtsextremen. „Braunschweig ist eine bunte Stadt und zeigt auf allen Ebenen eine ausgeprägte Willkommenskultur. In dieser Stadtverwaltung ist kein Platz für Rechtsextremismus. Wir gehen konsequent mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen Rechtsextremismus vor. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie sich irgendwo nicht mehr angstfrei bewegen können, ist das inakzeptabel, und wir müssen alles dafür tun, dass das aufhört.“

Er nannte drei entscheidende Stellschrauben, um gegen Rechtsextremismus vorzugehen: 1. Ordnungsrecht, 2. Sicherheitsbehörden, 3. Zivilgesellschaft, Prävention und Aufklärung. „Wir müssen auf allen Ebenen Extremismus bekämpfen“, so Kornblum. An einigen Stellen seien weitere gesetzliche Anpassungen nötig, etwa bei Bedrohungen und Beleidigungen, um wirkungsvoller einschreiten zu können. „Und wir sollten gemeinsam überlegen, wo wir besser werden können – anhand von konkreten Sachverhalten.“ Es muss ihm zufolge darum gehen, die verschiedenen Gruppen der Zivilgesellschaft noch stärker zu vernetzen.

„Es gibt konträre Wahrnehmungen“

Sebastian Wertmüller (Verdi, Bündnis gegen Rechts) ging auf positive Entwicklungen ein: „Wir nehmen wahr, dass die Stadt seit einigen Monaten vermehrt mit dem Instrumentarium einer Ordnungsbehörde versucht, gegen rechtsextremistische Veranstaltungen vorzugehen. Dass Gerichte danach anders entscheiden, ist eben so – das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut. Aber es ist besser so, als es gar nicht zu versuchen.“

Er lobte auch den aktiveren Einsatz der Stadt, was das Entfernen von Aufklebern und Schmierereien mit extremistischen Parolen angeht: „Da wird jetzt reagiert, wenn eine Meldung eingeht.“

Sebastian Wertmüller, Verdi-Bezirksgeschäftsführer und einer der Hauptverantwortlichen im „Bündnis gegen Rechts“. Foto: Bernward Comes (Archiv)

Wertmüller zog das Fazit, dass es zum Ausmaß des Rechtsextremismus in Braunschweig zwei konträre Wahrnehmungen gebe: eine offizielle von Stadt, Polizei und Staatsanwaltschaft, und eine andere, die in breiteren Kreisen der Zivilgesellschaft um sich greife. Und dort hätten inzwischen viele das Gefühl, nicht ernstgenommen zu werden. An Lietzau und Kornblum gerichtet sagte er: „Die Wirklichkeit, die Sie sehen, ist offensichtlich eine andere als die, die wir sehen.“

Das „Bündnis gegen Rechts“ habe in den 21 Jahren seines Bestehens die Zivilgesellschaft sehr gut erreicht, so Wertmüller. Aber man habe den Eindruck, gegen die Stadtverwaltung zu arbeiten und stets mit Misstrauen beäugt zu werden – das sei in anderen Städten ganz anders. „Das würde ich gern aufbrechen.“

Sein Wunsch: Alle gemeinsam sollten den Neonazis das Leben in dieser Stadt im rechtlichen Rahmen so unangenehm wie möglich machen. Ein vertraulicher Austausch wäre sinnvoll, so Wertmüller, um über die verschiedenen Wahrnehmungen zu diskutieren.

Am Donnerstag startet ein „Runder Tisch“

Ein Anfang könnte ein „Runder Tisch gegen Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus“ an diesem Donnerstag sein, den der evangelische Propst Lars Dedekind mit der Stadt ins Leben gerufen hat. Rund 20 Institutionen und Organisationen nehmen teil, darunter: „Bündnis gegen Rechts“, Polizei, Jüdische Gemeinde, Rat der Muslime, Kirchen und DGB.

Kurzinterview mit dem Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig, Uwe Lietzau

Herr Lietzau, hat die Stadt ein Problem mit Rechtsextremen?

Ja, es gibt ein Problem: Rechtsmotivierte Straftäter nutzen Gelegenheiten, um einzuschüchtern und Angst zu machen. Es handelt sich dabei um eine niedrige einstellige Zahl von Personen. Aber sie haben eine starke Außenwirkung, sie wollen provozieren und mutmaßliche Stärke demonstrieren. Das wird verstärkt durch Versammlungen und Aufzüge der Partei „Die Rechte“.

Uwe Lietzau, Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Wenn es nur wenige sind, müsste man das Problem doch in den Griff bekommen. Mitunter hat man aber den Eindruck, dass die Wenigen tun und lassen können, was sie wollen.

Dem ist nicht so. Wir nutzen jede Möglichkeit, die die Strafprozessordnung und das niedersächsische Polizeigesetz bieten, um gegen rechtsmotivierte Gewalt vorzugehen: zum Beispiel durch Überprüfungen und Gefährderansprachen. Die Zahl der erfassten rechtsmotivierten Straftaten ist mutmaßlich auch deshalb angestiegen, weil wir inzwischen jeden Vorfall aufnehmen. Wir reagieren auf jeden Anlass auch unterhalb der Grenze der Strafbarkeit. Wenn der Verdacht auf eine Straftat besteht, leiten wir sofort ein Ermittlungsverfahren ein. Natürlich kann es sein, dass Staatsanwaltschaft oder Gericht zu dem Schluss kommen, dass es sich beispielsweise nicht um Sachbeschädigung handelt, weil keine Substanzbeschädigung vorliegt. Aber das bewerten wir nicht im Vorfeld.

Können Sie nachvollziehen, dass das Auftreten der Rechtsextremen Angst schürt?

Natürlich, das Grölen rechtsgerichteter Parolen, martialisches Auftreten, Körperverletzungen – das macht Angst. Es ist unser Anliegen, dass es nicht dazu kommt. Uns ist wichtig, dass Braunschweig nicht nur objektiv sicher ist, sondern auch subjektiv. Wir wollen schützen und deutlich zeigen: Hier ist kein Raum für Straftaten. Wir prüfen auch immer, in welchem Umfang es nötig ist, in bestimmten Bereichen mit Streifen Präsenz zu zeigen.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass die Polizei bei Demos von Rechtsextremen eher diese schützt und den Gegenprotest teilweise beeinträchtigt?

Das ist eine falsche Wahrnehmung. Durch eine grundsätzlich starke Präsenz bei Versammlungen wollen wir sicherstellen, dass es keine Konfrontation gibt und dass keine Straftaten begangen werden – weder rechtsmotivierte noch linksmotivierte. Wir müssen hier klar unterscheiden: Der bürgerliche Protest bei den Gegendemos ist absolut legitim. Aber häufig hängen sich dort Personen ran, die bereit sind, linksmotivierte Straftaten zu begehen. Diese richten sich gegen die Polizei und Teilnehmer der anderen Demo: Es wird getreten oder mit Gegenständen geschlagen. Das können wir nicht dulden.

