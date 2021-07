Städtisches Klinikum Enttäuschung in Braunschweig: Keine Sondertopf fürs Klinikum?

Als riesige Enttäuschung bezeichnet Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth die Ankündigung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), die Investitionsmittel für die Krankenhäuser nach anhaltender Kritik von derzeit 120 auf 150 Millionen Euro aufzustocken. Ab 2022 soll diese Erhöhung der jährlich zur Verfügung stehenden Summe greifen. Das teilte Weil am Montag nach einer Kabinettsklausur zum Landeshaushalt 2022/23 mit.

Nicht nur aus Braunschweiger Sicht ist diese Erhöhung zu knapp, um den Investitionsstau in niedersächsischen Krankenhäusern zeitnah abzubauen und beschlossene Baumaßnahmen zu finanzieren. Auch die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft hält die angekündigte Summe für „schlichtweg unzureichend“.

„Deutlicher Rückschritt“ bei Krankenhaus-Förderung droht

Mehr noch: Markurth befürchtet einen „deutlichen Rückschritt“ in der Förderung der Krankenhäuser. Denn im Jahr 2022 stünden in Niedersachsen zum letzten Mal die jährlich 250 Millionen Euro aus einem Krankenhausstrukturfonds zur Verfügung.

Für das Städtische Klinikum Braunschweig hatte der SPD-Oberbürgermeister im Vorfeld an das Land appelliert, zur Finanzierung des Zwei-Standorte-Projekts im geplanten Doppel-Haushalt einen Sondertopf über 180 Millionen Euro zu gewähren. Denn das zweitgrößte Krankenhaus Niedersachsens steht vor einem finanziellen Mammutprojekt: 715 Millionen Euro Investitionskosten veranschlagt die Geschäftsführung des kommunalen Großkrankenhauses bis 2026 den Ausbau seines Standortes Salzdahlumer Straße zur Zentralklinik. In diesen Kosten enthalten sind zwei von vier bis 2037 geplanten Neubau-Komplexen.

2023 soll Standort Holwedestraße geschlossen werden

2023 – nach Eröffnung des ersten Neubaus – soll der Standort Holwedestraße geschlossen werden und das Zwei-Standort-Projekt damit umgesetzt sein. Die an der Holwedestraße ansässigen Kliniken wechseln an die Salzdahlumer Straße. Klinikum-Geschäftsführer Andreas Goepfert verspricht sich vom Zusammenrücken der Kliniken nicht nur einen medizinischen, sondern vor allem auch wirtschaftlichen Nutzen.

Gleichwohl leiden gerade Großkrankenhäuser wie das Klinikum unter einer strukturellen Unterfinanzierung, die es den Trägern erschwert, ihren Beitrag zu den Investitionskosten zu stemmen - für die nach dem System der dualen Krankenhaus-Finanzierung eigentlich die Länder zuständig sind.

Doch werde das gesetzlich festgeschriebene Finanzierungssystem nicht gelebt, kritisiert Goepfert. Das gelte für alle Bundesländer.

Land hat 178 Millionen Euro zugesagt – die Kosten liegen bei 715 Millionen

Für das Riesen-Bauprojekt des Braunschweiger Klinikums hat das Land eine Förderung von 178 Millionen Euro zugesagt, von denen nach Angaben des Sozialministeriums bisher 82,4 Millionen Euro bewilligt wurden.

Der Stadtrat und Klinikum-Aufsichtsratsvorsitzende Christian Geiger rechnet indes vor: Zusätzliche 180 Millionen Euro Zuschuss würden die geringe Förderquote des Landes für das Klinikum von rund 25 auf 50 Prozent verdoppeln - und sich damit dem Landesdurchschnitt in der Krankenhausförderung nähern.

Markurth: Landesweite Finanzierungslücke bei beschlossenen Baumaßnahmen

Niedersachsenweit, so Oberbürgermeister Markurth in einer Stellungnahme am Dienstag, klaffe „bei den im Einvernehmen zwischen Landesregierung und Krankenhausplanungsausschuss beschlossenen Baumaßnahmen von Krankenhäusern schon jetzt die immense Finanzierungslücke von zwei Milliarden Euro“. Darauf hätten sämtliche im Krankenhausplanungsausschuss des Landes vertretene Organisationen hingewiesen.

Gemeinsam hätten sie eine dauerhafte Erhöhung der jährlichen Investitionsmittel auf 250 Millionen Euro mit einer Dynamisierung nach Baukostenindexsteigerung gefordert, erklärt Markurth. Zusätzlich sei ein landeseigener Strukturfonds von einer Milliarde Euro nötig, um den bestehenden Investitionsstau zeitnah abzubauen. „Davon sollten insbesondere die Häuser der Maximalversorgung profitieren, wie unser Städtisches Klinikum.“ Aus Braunschweiger Sicht seien diese landesweiten Forderungen vollkommen richtig. findet der Oberbürgermeister. „Sie müssten nun bei der parlamentarischen Beratung des Landeshaushalts aufgegriffen werden.“

Steigerung der Baukosten: Die Risiken tragen die Krankenhäuser

Auch laut Klinikum-Geschäftsführer Andreas Goepfert liegt es bisher in der Förderlogik des Landes, dass Baukosten-Steigerungen angesichts gedeckelter Festbeträge bei den Fördermitteln für Krankenhaus-Investitionen nicht berücksichtigt werden. „Die Risiken tragen damit allein die Krankenhäuser.“

Aufsichtsratsvorsitzender Geiger sagte am Dienstag auf Anfrage, die landesweiten Investitionsfördermittel für bauliche Investitionen in Krankenhäusern lägen seit etwa 20 Jahren bei unverändert niedrigen 120 Millionen Euro. „Aufgrund steigender Baukosten können real von Jahr zu Jahr immer weniger bauliche Investitionen durch diesen Landestopf bezuschusst werden“ – der übrigens zu 40 Prozent mit kommunalem Geld gefüllt werde, verweist Geiger auf eine den Landkreisen und kreisfreien Städten auferlegte Krankenhausumlage.

Kommunen zahlen mit

„Umso bemerkenswerter ist es dann auch“, meint Geiger, „dass die kommunalen Spitzenverbände die ganz erhebliche Erhöhung des jährlichen Budgets zur Förderung von Krankenhausinvestitionen nicht nur mittragen, sondern aktiv fordern, obwohl sie jede Erhöhung zu 40 Prozent selbst mitfinanzieren.“

