Braunschweig. DRK-Kaufbar, Brain-Klub, Klaue-Bar und einige mehr sind mit Wagen und Ständen unterwegs, zum Beispiel am Heidbergsee, am Ringgleis und im Prinzenpark.

Elf Stände mit Imbiss und Ausschank in Braunschweig

Von der klassischen Bratwurst über veganes Fingerfood und bunt gefüllte Burritos bis hin zu Kaffee, Bier und Gin: Neun Bar- und Clubbesitzer sowie Schausteller haben sich auf das Angebot von Stadtverwaltung und Stadtmarketing gemeldet, Imbiss- und Ausschankstände im Stadtgebiet aufzustellen. Die meisten davon sind neu am Start, einige sind aber auch „alte Bekannte“. Wie die Braunschweig Stadtmarketing GmbH mitteilt, stehen ab 1. Juli insgesamt zehn Stände an vier verschiedenen Standorten, ein weiterer Standort kommt ab 29. Juli hinzu.

Die Stadt und das Stadtmarketing hatten mehrere Flächen definiert, die für Verkaufsstände unter freiem Himmel in Frage kommen. So sollten die durch die Corona-Pandemie gebeutelten Branchen der Club- und Barbetreiberinnen und -betreiber sowie der Schaustellerinnen und Schausteller die Möglichkeit erhalten, mit ihrem Angebot draußen an im Sommer gut frequentierten Standorten vor Ort zu sein.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Elf Bewerbungen seien eingegangen. „Wir freuen uns über das Interesse und dass wir jedem den angefragten Standort zusagen konnten“, sagt Geschäftsführer Gerold Leppa. Kulturdezernentin Anja Hesse ergänzt: „Die Open-Air-Angebote der Clubs sind eine tolle Bereicherung für den Sommer in Braunschweig.“

Ringgleis Celler Straße

Brain Klub: täglich von 11 bis 21 Uhr

Angebot: Pommes, Bratwurst, Nackensteak im Brötchen, Crêpes, Eis am Stiel, Getränke und mehr

Genuss-Werkstatt: täglich von 12 bis 19 Uhr

Currywurst, Bratwurst, Krakauer, Getränke und mehr

Parkplatz Jägersruh am Heidbergsee

DRK-Kaufbar: donnerstags und samstags von 12 bis 18 Uhr

Angebot: unter anderem vegetarisches und veganes Fingerfood, süß und herzhaft, Waffeln, Kuchen, Kaffee, Softdrinks

Leons Foodtrailer: mittwochs bis sonntags von 12 bis 20 Uhr

Angebot: unter anderem Bubble Waffeln und Freakshakes

Ginside Tonic: freitags von 17 bis 21.30 Uhr, samstags von 14 bis 21.30 Uhr (außer 16. und 17. Juli)

Angebot: Gin-Tonic-Getränke

Prinzenpark, Parkeingang Matthäuskirche

Brunsviga: täglich von 13 bis 21 Uhr

Angebot: unter anderem Pizza, belegte Brötchen, weiteres Fingerfood, Getränke

Kiss the Cup, freitags bis sonntags von 12 bis 19 Uhr

Angebot: Kaffee, Kakao, Tee, Wasser

Brain Klub: täglich von 11 bis 21 Uhr

Angebot: Getränkewagen

Crones Crêpes: donnerstags bis sonntags von 14 bis 19 Uhr

Angebot: vegane Crêpes

Riddagshäuser Weg, An der Bockwindmühle

DRK-Kaufbar: freitags und sonntags von 12 bis 18 Uhr

Angebot: vegetarisches und veganes Fingerfood, süß und herzhaft, Waffeln, Kuchen, Kaffee, Softdrinks und mehr

Kurt-Schumacher-Straße

Klaue: 29. und 30. Juli, 5. und 6. August, 12. und 13. August jeweils von 16 bis 22 Uhr

Angebot: unter anderem bunt gefüllte Burritos nach Klaue-Art und frischen Zitronenkuchen-Stückchen, Getränke

Mehr zum Thema

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de