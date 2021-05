Unbekannte stehlen in Braunschweig Energy-Drinks aus Auto

Unbekannte haben am Samstag zwischen 13.20 und 13.30 Uhr ein am Altewiekring abgestelltes Werbefahrzeug eines bekannten Energy-Drink-Herstellers aufgebrochen. Ein Zeuge berichtete laut Polizei, dass sich zwei Jugendliche am Fahrzeug zu schaffen gemacht und schließlich eine Klappe am Fahrzeug aufgebrochen hätten.

Unbekannte sollen den Tatvorgang gefilmt haben

Anschließend seien mehrere Dosen des Energy-Drinks gestohlen worden. Die beiden Jugendlichen seien geflüchtet. Der Zeuge habe außerdem berichtet, dass mehrere Personen das Tatgeschehen gefilmt hätten. Hinweise werden erbeten an den Kriminaldauerdienst: (0531) 4762516.

red