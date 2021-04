Das Impfwochenende in Braunschweig in Bildern

Eimn Blick in den Wartebereich vor dem Eingang zum Braunschweiger Impfzentrum in der Stadthalle am Impfwochenende des 24. und 25. April 2021. Foto: Stefan Lohmann/regios24

Foto: Stefan Lohmann / regios24