Gedenken an elf getötete Motorradfahrer nur im Internet

Die traditionelle Motorradgedenkfahrt von Salzgitter nach Braunschweig mit Gedenkgottesdienst im Dom kann auch in diesem Jahr coronabedingt nicht wie gewohnt stattfinden. Das teilt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer Braunschweiger Land (ACM) mit: „Schweren Herzens müssen wir auf den Verkehrssicherheitstag, die gemeinsame Fahrt nach Braunschweig, den Biker-Gottesdienst und die abschließende Platz-Fete verzichten.“

Stattdessen überführen 25 Motorradfahrer am Samstag, 24. April, elf Holzkreuze – jedes erinnert an einen in den beiden vergangenen Saisons 2019 und 2020 getöteten Biker – in einer geschlossenen Gruppe von Braunschweig nach Salzgitter-Bad. Dort, in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit, Friedrich-Ebert-Straße 42, findet der nichtöffentliche Gottesdienst statt.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahrt und Gottesdienst werden im Internet in einem Live-Stream übertragen. Unter folgendem Link ist der neu eingerichteten Youtube-Kanal (ACM Braunschweig) erreichen: https://youtu.be/4wSi4-WAs2s. Dort wird der ACM Braunschweig ab 13 Uhr die Veranstaltung übertragen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ab 13.50 Uhr werden Video-Grußworte/-Beiträge eingespielt. Vertreter aus Politik und Gesellschaft sowie befreundete Organisationen hätten sich die außerordentliche Mühe gemacht, Videobeiträge beizusteuern, so der ACM.