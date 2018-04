2.000 Biker erinnern mit Gedenkfahrt an Unfallopfer

Mehr als 2.000 Motorradfahrer haben nach Angaben der Polizei am Sonnabend an der 31. Gedenkfahrt für Unfallopfer von Salzgitter nach Braunschweig teilgenommen. Mit der Tour und einem Gottesdienst im Braunschweiger Dom erinnerten sie an die im vergangenen Jahr verunglückten Biker, sagte der evangelische Motorradfahrer-Seelsorger Reinhard Arnold. Mit dem Gedenken sollten alle Teilnehmer zu Beginn der neuen Saison an ihre eigene Verantwortung im Umgang mit Gas und Bremse erinnert werden.

Auf Holzkreuzen wurden wieder die Vornamen und das Alter der Verkehrsopfer der vergangenen Saison angebracht, hieß es. Die Kreuze wurden am Startpunkt aufgestellt und dann an der Spitze des Konvois nach Braunschweig begleitet. Die diesjährige Fahrt stand unter dem Motto „Stimmt die Richtung? Für Partnerschaft im Straßenverkehr.“

Veranstalter sind neben der Stadt Salzgitter unter anderem die Arbeitsgemeinschaft christlicher Motorradfahrer, weitere Motorradclubs, die Johanniter-Unfallhilfe und die Feuerwehr. In den vergangenen Jahren kamen Arnolds Angaben zufolge bis zu 10.000 Biker mit ihren Maschinen nach Salzgitter.