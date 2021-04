In Braunschweig muss wie in ganz Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, entlang der Rheinschiene bis kurz vor Frankfurt und in Sachsen-Anhalt die Gasqualität von L- auf H-Gas geändert werden. Das Braunschweiger Netz gehört zu den ersten, das bis zum Ende des Jahres 2021 komplett auf H-Gas umgestellt sein wird. Derzeit sind dafür 25 Monteure im Einsatz.