Wohnungsbrand in Braunschweig – Feuerwehr rettet Bewohnerin

Braunschweig. Zunächst brachten die Feuerwehrleute die verletzte Frau in Sicherheit auf den Balkon. Nach der Rettung kam sie in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr hat Sonntagvormittag gegen 11 Uhr eine Frau aus einer brennenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Köslinstraße im Heidberg gerettet.

Rauchentwicklung aus einer Wohnung

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde der Leitstelle über den Notruf eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung gemeldet. Sofort wurden der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Süd sowie die Ortsfeuerwehr Melverode alarmiert.

„Feuer, Menschenleben in Gefahr“

Die Anruferin nahm die Feuerwehr vor Ort in Empfang. Sie vermutete noch eine Bewohnerin in der Wohnung. Sofort wurde auf das Alarmstichwort „Feuer, Menschenleben in Gefahr“ erhöht, wodurch weitere Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten alarmiert wurden. Zwei Trupps mit Atemschutz gingen über das Treppenhaus sowie über eine tragbare Leiter in die brennende Wohnung. Sie brachten die Bewohnerin zunächst auf dem Balkon in Sicherheit.

Unrat geriet in Brand

Nachdem das Feuer gelöscht war, geleiteten die Rettungskräfte die verletzte Frau aus ihrer Wohnung. Die Bewohnerin, die eine Rauchgasvergiftung erlitt, wurde von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet. Nach Angaben der Feuerwehr hatte Unrat in der Wohnung gebrannt.