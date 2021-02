In der JVA in Braunschweig ist am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen (Archivbild).

Braunschweig. Am Montagabend rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Großeinsatz aus. In einer Zelle hatte es gebrannt. Ein Häftling wurde dabei verletzt.

Feuer in der JVA in Braunschweig: Ein Häftling verletzt

In der JVA in Braunschweig ist am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und der Polizei war in die Rennelbergstraße ausgerückt, als um 22.50 Uhr der Notruf eintraf. Wie Polizeisprecher Jonas Brockfeld berichtet, wurde bei dem Brand in einer Zelle ein Insasse verletzt.

Feuer in der JVA Braunschweig: Ursache noch unklar

Der Häftling kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus – mit Polizeibegleitung. Im Klinikum wurde er dann von Beamten der JVA betreut. Nachdem die Feuerwehr – gemeinsam mit Polizeibeamten – zum Brandherd vorgedrungen war, konnten die Wehrleute das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Wie es zu dem Brand kam, ist laut Brockfeld noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

feu