Falschparker stoppten 70 Trams in der Gliesmaroder Straße

So eng ist es an manchen Stellen der Gliesmaroder Straße für Straßenbahnfahrer.

Braunschweig. So häufig kamen Straßenbahnen voriges Jahr nicht durch. Fahrgäste mussten in Ersatzbusse umsteigen.

Zentimeter für Zentimeter tastet sich die Straßenbahn am Außenspiegel des nah am Fahrbahnrand geparkten PKW vorbei. Er steht dort vorschriftsmäßig, nur eben am äußeren Rand der Parkbox, die allzu nah an die Straßenbahngleise heran reicht. Eine fast schon alltägliche Zentimeterarbeit für Tram-Fahrer der Braunschweiger Verkehrs-GmbH auf der Gliesmaroder Straße. Die Autos werden immer breiter, die dort vorhandenen Parkplätze nicht. Und nicht selten kommt es vor, dass Straßenbahnen ihre Fahrt stoppen müssen.

70 Vorkommnisse im vergangenen Jahr

Das bestätigt Maike Schulz, Sprecherin der Verkehrs-GmbH. Fahrzeuge, die zu nah an den Gleisen geparkt sind, seien in der Gliesmaroder Straße ein regelmäßig auftretendes Problem, das zu Einschränkungen im Betriebsablauf führe. Können die Bahnen der Linie 3 aufgrund von Falschparkern nicht weiterfahren, komme es mindestens zu Verspätungen auf der Linie. Fahrgäste reagierten verärgert.

Mitunter müssten auch Schienenersatzverkehre eingerichtet werden. Im vergangenen Jahr seien bei der Verkehrs-GmbH bis November mehr als 70 Vorkommnisse dokumentiert worden, in denen falschparkende Fahrzeuge die Stadtbahn behinderten. Schulz: „Wir bitten deshalb alle Autofahrer, ihre Fahrzeuge rücksichtsvoll und gemäß der Straßenverkehrsordnung abzustellen.“ Auch im restlichen Stadtgebiet komme es hin und wieder vereinzelt zu Behinderungen durch parkende Autos, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß wie an der Gliesmaroder Straße.

Thema im Planungsausschuss

Das Thema steht deshalb auch in der nächsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 27. Januar auf der Tagesordnung. Bündnis 90/Die Grünen weisen darauf hin, dass der Abschnitt Gliesmaroder Straße mit dem Umbau des Bahnhofs Gliesmarode und seines Umfelds in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen werde, ebenso durch die geplante Verlängerung der Stadtbahntrasse bis nach Volkmarode. Insofern bestehe aus Sicht von Bündnis 90/Die grünen Handlungsbedarf. Es müssten Lösungen gefunden werden, mit denen ein funktionierendes ÖPNV-Angebot sichergestellt werden kann.