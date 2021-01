Masken-Gutscheine sind in jeder Braunschweiger Apotheke einlösbar

Bezirksapothekerin Ines Eder mit verschiedenen Masken-Modellen. Sie trägt eine FFP2-Maske und präsentiert eine günstigere, aber eben auch nicht so wirkungsvolle OP-Maske. Bis 28. Februar läuft die zweite Phase der Abgabe von sechs FFP2-Masken an Risikopatienten und Menschen ab 60. Vom 16. Februar bis 15. April folgt die dritte und letzte Phase. Die Masken werden von den Apotheken selbst beschafft. Sie tragen somit ein unternehmerisches Risiko.

Das war zu erwarten: Die Nachfrage nach FFP2-Masken ist auch in Braunschweig groß. Nachdem der Corona-Gipfel am Dienstag beschlossen hatte, dass in Bussen, Bahnen und beim Einkaufen zur Abwehr des Virus künftig medizinische OP- oder FFP2-Masken zu tragen sind, verzeichneten viele Apotheken einen Ansturm. Die verschärften Regeln sollen in Niedersachsen voraussichtlich am Montag, 25. Januar, in Kraft treten und zunächst bis 15. Februar gelten.

Bezirksapothekerin Ines Eder indes ist verärgert. Sie wirft dem Chef von „apotheca“ vor, die Verteilung der Masken an Risikopatienten zu Werbezwecken zu nutzen. „Die Kunden sind verunsichert und viele Braunschweiger Apotheker verärgert darüber, dass ein Kollege quasi auf Staatskosten Werbung für sich macht.“

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„apotheca“ hatte in der Innenstadt Postwurfsendungen verteilt, auf deren Umschlag steht: „Wichtige Dokumente zur Belieferung von FFP2-Masken innenliegend.“ Im Umschlag befinden sich ein Bestellschein und ein Rückumschlag. Innen gibt es einen Hinweis, dass die Apotheke auf den Eigenanteil des Kunden (2 Euro) verzichte und je bestellter Maske 20 Cent für karitative Zwecke spende.

„Viele Menschen sind irritiert“

Kollegen hätten bereits die Wettbewerbszentrale informiert, so Bezirksapothekerin Eder: „Wir können uns vor Anrufen nicht retten: Viele Menschen sind irritiert, merken nicht, dass das die Werbung einer Apotheke ist und fragen bei uns nach, ob sie ihre Gutscheine zwingend dorthin schicken müssen.“ Eder weist ausdrücklich darauf hin, dass grundsätzlich alle Apotheken die Gutscheine annehmen. „Jeder Kunde kann die Coupons selbstverständlich in der Apotheke seiner Wahl einlösen. Fast jede Apotheke liefert auch kostenfrei nach Hause“, betont sie.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen, Cathrin Burs, hatte schon Anfang des Jahres in einem Schreiben an die Kollegen gemahnt, die Verteilung von Masken nicht zu Werbemaßnahmen zu missbrauchen. Das sei im Zusammenhang mit der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Pandemiebekämpfung nicht angemessen. In ihrem Info-Fax vom 8. Januar beschwor sie das Prinzip des Schulterschlusses und der Solidarität. Es sei ein falsches Signal, die Versorgung der Menschen zu einem Wettbewerbsthema zu machen.

Apotheca-Chef: Zwei Euro sollen keine Hürde sein

Zur Kritik der Kollegen und dem Vorwurf der unlauteren Werbung nahm „apotheca“-Chef Dr. Michael Verhoeven auf Anfrage unserer Zeitung nicht konkret Stellung. Stattdessen antwortete er: „Wir haben es uns mit den drei Apothecas Altstadtmarkt, Hagenmarkt und Hutfiltern zum Ziel gesetzt, unsere Braunschweiger Kunden schnell, kostengünstig und möglichst kontaktarm mit dringend benötigter Schutzausrüstung zu versorgen.“ Dabei stehe im Fokus, dass allen Risikopatienten der Zugang zu FFP2-Masken ermöglicht werde und niemand aufgrund einer Eigenbeteiligung von zwei Euro auf diese verzichten müsse. „Insbesondere denen, die durch die Pandemie wirtschaftlich getroffen wurden, möchten wir mit unserem Angebot helfen.“

Warum eigentlich müssen die Bezieher der kostenlosen Masken eine Schutzgebühr von zwei Euro zahlen? Elmar Kramer, Sprecher des Bundesministeriums für Gesundheit, verweist auf die entsprechende Verordnung. Dort heißt es: „Die Eigenbeteiligung soll zur verantwortungsvollen Inanspruchnahme der Berechtigung zum Bezug von Schutzmasken beitragen.” Das Geld geht an den Apotheker, nicht an den Staat.

Gutschein-Versand hat sich verzögert

In den Apotheken derweil fragen immer mehr Risikopatienten nach, warum sie von den Krankenkassen noch keine Coupons erhalten haben, die sie in den Apotheken eben bei Zahlung der zwei Euro Schutzgebühr gegen FFP2-Masken eintauschen können. Auf unsere Anfrage an die AOK und Barmer verwiesen die Pressesprecher auf die verzögerten Lieferzeiten der Bundesdruckerei.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

„Deren ursprünglich angekündigter Versand Anfang Januar wurde von der Bundesdruckerei nicht eingehalten, dadurch kam es zu einem verspäteten Beginn der Auslieferung an die Krankenkassen generell. Auch wir erhielten die Gutscheine erst verspätet und konnten deshalb erst am 12. Januar mit dem Versand beginnen”, erklärt Ulrike Serbent, Pressesprecherin der AOK Niedersachsen. Die AOK habe bisher an 301.000 Versicherte in Niedersachsen Gutscheine verschickt. Die erste Bezugsgruppe seien die über 75-Jährigen, die inzwischen ihre Gutscheine erhalten hätten.

Die Gutscheine würden entsprechend der vom Bundesgesundheitsministerium vorgegeben Staffelung nach Alter und Gesundheitsrisiko verschickt, so Sprecherkollege Daniel Freudenreich von der Barmer. Nach den über 75-Jährigen folgten demnach in der zweiten Stufe die über 70-Jährigen sowie die Risikopatienten entsprechend der klar definierten Vorgaben. In Stufe drei erhielten die Gutscheine dann die über 60-Jährigen, so Freudenreich. Die Barmer muss bundesweit insgesamt 4,5 Millionen Gutscheine für ihre Versicherten bereitstellen. Die Kasse hat inzwischen in zwei Tranchen insgesamt 3,2 Millionen Gutscheine von der Bundesdruckerei erhalten.

„Die Menschen brauchen die Masken doch schon jetzt“

Doch wer unter 60 Jahren ist eigentlich ein Risikopatient? Das Bundesgesundheitsministerium listet folgende Erkrankungen auf: die chronisch obstruktive Lungenerkrankung und Asthma bronchiale, chronische Herzinsuffizienz, chronische Niereninsuffizienz mit stark eingeschränkter Nierenfunktion (ab Stadium 4), Demenz und Schlaganfall, Diabetes mellitus Typ 2, aktive, fortschreitende und metastasierte Krebserkrankung oder stattfindende Chemo- oder Radiotherapie, welche die Immunabwehr beeinträchtigen kann, stattgefundene Organ- oder Stammzellentransplantation, Trisomie 21 sowie Risikoschwangerschaft.

Bezirksapothekerin Ines Eder regt bei ihren Kollegen an, Kunden, die noch keine Post ihrer Kasse bekommen hätten und somit keine Coupons vorlegen könnten, die sechs Masken für den Januar gegen Quittung zu verkaufen. Seien die Gutscheine dann eingegangen, könnten diese Kunden gegen die Quittung das Geld zurückerstattet bekommen. „Die Menschen brauchen die Masken doch schon jetzt“, betont sie.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick