Dealer abgestochen: Mehrjährige Haft für Trio aus Braunschweig

So war es nicht geplant. Der Dealer sollte abgezogen werden. Die Messer sollten ihn nur einschüchtern. Doch er wehrte sich, schlug selbst mit der Faust zu. Am Ende rief das Opfer blutend und schwer verletzt in einem Supermarkt in Lamme um Hilfe. Mit Wucht war ein Messer zweimal tief in den Brustkorb des 20-Jährigen gestoßen worden.

Nach Überzeugung der Jugendstrafkammer des Braunschweiger Landgerichts war es indes kein Mordversuch aus Habgier, wovon die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage noch ausgegangen war. Es war ein räuberischer Überfall, der aus dem Ruder lief. Ein schweres Verbrechen gleichwohl, für das die drei Jugendlichen und Heranwachsenden, zur Tatzeit 16, 17 und 18 Jahre alt, die Konsequenzen tragen müssen: Das Gericht verurteilte das Trio am Mittwoch zu Jugendstrafen zwischen drei und dreieinhalb Jahren.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der 19-jährige Täter gestand die Tat

Auch der Staatsanwalt hatte den Mordvorwurf in seinem Plädoyer nicht mehr aufrechterhalten in diesem Fall, in dem nach den Worten der Vorsitzenden Richterin einige rechtliche Klippen zu nehmen waren. Für ihn ein Totschlagsversuch mit bedingtem Tötungsvorsatz, für das Gericht nicht einmal das.

Nur dem heute 19-Jährigen, der auf das Opfer einstach, nimmt das Gericht die aufrichtige Reue und Entschuldigung ab. Er ist der Einzige, der bis dahin noch nicht strafrechtlich vorbelastet war. Und der mit seinem Geständnis von Anfang an Aufklärungshilfe geleistet habe. „Das honorieren wir“, sagte die Vorsitzende. Er allein sei aber auch für die Messerstiche verantwortlich – für diesen ungeplanten Gewaltexzess, den er seinen Mittätern erst später im Fluchtauto offenbarte.

Die Jugendlichen wollten den Dealer hinters Licht führen

Was hatte sich im vergangenen April am Rande eines Supermarkt-Parkplatzes in Lamme abgespielt? Nach Überzeugung der Kammer hatten alle drei Jugendlichen geplant, den Dealer hinters Licht zu führen. Sprich: sich an dem vereinbarten Treffpunkt die georderten 60 Gramm Marihuana zu beschaffen, dem Dealer aber nur vorzutäuschen, die 450 Euro zahlen zu wollen.

In dem Jüngsten im Bunde, der nach eigener Aussage nur eine Nebenrolle gespielt haben will, erkennt die Jugendstrafkammer den Organisator des Überfalls. Er war derjenige, der einen – wegen Beihilfe verurteilten – Fahrer anwarb und der Kontakt zum Dealer aufnahm.

In der Jugendhaftanstalt gilt er als manipulativ. Während des Überfalls habe er sich im Hintergrund gehalten und die anderen beiden machen lassen, so die Vorsitzende in der Urteilsbegründung. Zugleich habe er sich aber den größten Anteil an dem erbeuteten Marihuana gesichert.

Während des Überfalls blieb er mit dem Fahrer im Wagen. Vorgeschickt wurde der heute 19-Jährige: Er war der Einzige, den das Opfer nicht kannte. Der Plan: Sobald er die Drogen hatte, sollte der 17-Jährige dazu stoßen und das Opfer festhalten, um dem Kumpanen die Flucht mit der Beute zu ermöglichen. „Er sollte mit dem Messer drohen, Zustechen war nicht vom Tatplan umfasst“, so das Fazit des Gerichts am Ende des Prozesses.

Der Dealer wehrte sich

Womit das Trio nicht rechnete: Der Dealer verhielt sich anders als gedacht. „Er wurde komisch“, so formulierte es später der 19-Jährige. Sein Opfer hielt ihn nämlich fest, schlug zu, forderte das Geld. Es kam zu einer Schlägerei. Der 17-Jährige kam wie verabredet dazu und fuchtelte mit dem Messer vorm Gesicht des Opfers herum. Als dem 19-Jährigen im Gerangel die Beute aus der Jacke fiel, hob der Jüngere die Drogen auf und flüchtete zurück ins Auto.

Der 19-Jährige blieb im Griff des Opfers allein zurück. Und zog das Messer, was den anderen, der in die Klinge fasste, nicht beeindruckt habe. Er versuchte zu beschwichtigen: „Chill mal.“ Doch hielt ihn der Dealer weiter fest. Angst nennt die Kammer das vorherrschende Motiv, warum er zustach. Als das Opfer ihn daraufhin losließ, lief er weg – ohne zu wissen, wie schwer er den 20-Jährigen verletzt hatte.

Darin sieht die Kammer juristisch zwar einen bedingten Tötungsvorsatz. Denn wer mit einem Messer mit voller Wucht auf einen Oberkörper einsticht, kennt die Gefahr. Dass er aber nicht weiter zustach, sondern flüchtete, wertet das Gericht als Rücktritt vom Tötungsversuch.

Alle drei sitzen zum ersten Mal in Haft

Das Urteil: besonders schwere gemeinschaftliche räuberische Erpressung mit Waffe, was im Erwachsenenstrafrecht mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren geahndet wird, Betrug, gefährliche Körperverletzung sowie Drogenhandel und -besitz. Bei Durchsuchungen in den Elternhäusern der noch zu Hause lebenden Jugendlichen hatten die Ermittler Marihuana sichergestellt, das zum Weiterverkauf in kleine Beutel umgefüllt worden war.

Im Jugendstrafrecht steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Alle drei sitzen zum ersten Mal in Haft. Drei Jahre sind es für den nicht vorbestraften 19-Jährigen, drei Jahre und sechs Monate für die anderen beiden – noch nicht verbüßte Vorstrafen einbezogen. Der 16-Jährige stand zur Tatzeit unter Bewährung.

Bewähren muss sich in den nächsten zwei Jahren auch der Fahrer, ein 20-jähriger Fachabiturient, der das Trio im Auto seines Vaters chauffierte. Das Gericht ist sich sicher, dass er in den Plan eingeweiht war. „Und wir reden hier nicht über ein Kavaliersdelikt“, betont die Jugendrichterin. „Warum hat er für 50 Euro den Kick gesucht?“, spricht sie von einem Persönlichkeitsmangel. Sollte er wieder straffällig werden, muss er auch für diese Tat mit einer Jugendstrafe rechnen. Das Gericht stellt ihm einen Bewährungshelfer zur Seite, schickt ihn zu Drogenberatung inklusive Drogen-Screening und erlegt ihm außerdem auf, 1000 Euro an das Opfer und 2000 an einen Verein für gefährdete Jugendliche zu zahlen.