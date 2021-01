Braunschweiger Heime: Impfbereitschaft der Pflegekräfte steigt

Im Impfzentrum in der Braunschweiger Stadthalle könnten vom 8. Februar an täglich 320 Braunschweiger geimpft werden. Darauf sei die Stadt personell eingestellt, heißt es auf Anfrage. Ob aber so viele Impftermine pro Tag tatsächlich vergeben werden, vermögen die Organisatoren vor Ort zurzeit noch nicht zu sagen „Das hängt von der Impfstoffversorgung ab“, erklärt Rainer Keunecke, Pressesprecher der Stadtverwaltung.

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat angekündigt, dass ab Februar auch über 80-Jährige, die nicht in Heimen leben, geimpft werden sollen. Termine würden ab Ende Januar vergeben. Gleichzeitig bittet die Ministerin in einem Schreiben an Senioren-Haushalte um Geduld, da der Impfstoff bislang nur in kleinen Mengen vorhanden sei. Demnach soll es im nächsten Monat niedersachsenweit zunächst nur 30.000 Impftermine pro Woche geben.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pflegeheime behalten höchste Priorität

Seit Ende Dezember erhält Braunschweig wöchentlich rund 975 Impfdosen – das heißt 195 Fläschchen mit Corona-Impfstoff, aus denen je fünf bis sechs Dosen entnommen werden. Höchste Priorität haben nach Auskunft der Stadtverwaltung weiterhin die Alten- und Pflegeheime, weil in ihnen das größte Risiko herrsche. „Diese Priorität bleibt über die Öffnung des Impfzentrums hinaus bestehen“, betont Keunecke.

Aktuell reichten die wöchentlichen Impfstoff-Lieferungen in Braunschweig für rund 1000 Bewohner und Beschäftigte in den Pflegeeinrichtungen. Stand am Abend des 15. Januar: 2400 Impfungen in 17 von 40 Braunschweiger Alten- und Pflegeheimen. Eine Prognose, wann die Impfaktion in allen Heimen abgeschlossen ist, kann Keunecke nicht abgeben. „Das ist von der Anzahl der Bewohner und der dort Tätigen abhängig. Momentan ist eine steigende Bereitschaft der Mitarbeiter zu erkennen.“

Hohe Impfbereitschaft unter Klinik-Personal

Eine hohe Impfbereitschaft herrscht nach eigenen Angaben auch unter den Beschäftigten in Braunschweigs Krankenhäusern. Bislang ist allerdings nur das Städtische Klinikum mit Impfstoff versorgt worden. Denn im Unterschied zu Marienstift und Herzogin-Elisabeth-Hospital erhält der Maximalversorger Impfstoff unabhängig vom Braunschweiger Impfzentrum direkt vom Land.

In dem größten Krankenhaus der Region ist die Corona-Versorgung seit Wochen hoch. Derzeit werden hier 48 Covid-19-Patienten Erkrankte behandelt, 5 davon auf Intensivstation. Das Durchschnittsalter: 81 Jahre. Mit der aktuellen Zahl liegt das Klinikum laut Krankenhaus-Sprecherin Thu Trang Tran auf dem Niveau der letzten zwei Wochen, in denen konstant 4 bis 6 Patienten auf der Intensiv- und 40 bis 45 auf der Normalstation behandelt worden seien.

„Wir warten auf die zweite Impfstoffcharge“

Bis zum 26. Januar sollen Tran zufolge die ersten 975 Dosen zum Impfen von Personal in Risiko-Bereichen wie Notaufnahme oder Intensivstation aufgebraucht sein. „Aktuell warten wir auf die zweite Impfstoffcharge. Wie viel Impfstoff wir durch das Land Niedersachsen erhalten werden, ist aber noch ungewiss.“

Noch in diesem Jahr wolle das Klinikum allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Impfung gegen Covid-19 ermöglichen. „Die Freude zum Impfstart gegen Covid-19 war sehr groß, dementsprechend auch die Ungeduld, wer als erstes geimpft werden darf“, so Tran.

Lesen Sie auch:

Marienstift und HEH in den Startlöchern

In den Startlöchern stehen auch das Herzogin-Elisabeth-Hospital (HEH) und das Marienstift. Obwohl hier in kleinerer Anzahl ebenfalls Corona-Patienten behandelt werden, hat der Impfstoff die beiden Häuser noch nicht erreicht.

Laut Marienstift-Geschäftsführer Dennis Figlus sind rund 80 Prozent der Mitarbeitenden bereit, sich impfen zu lassen. Auch im HEH hat sich in einer hausinternen Umfrage die Mehrheit, nämlich 75 Prozent, für eine Impfung ausgesprochen. Wie das Klinikum werden beide Häuser ihr Personal selbst impfen. Die Impfstraße, so HEH-Sprecherin Anja Schweers, sei eingerichtet. Im Marienstift, heißt es, „liegen von allen bereits die erforderlichen Unterlagen vor“.

Stadt: Pflegeheime vor Krankenhäusern

„Wir warten nur darauf, dass es losgeht“, beschreibt Schweers die Stimmung. „Viele wundern sich, warum wir im Gegensatz auch zu anderen Krankenhäusern in der Region noch keinen Impfstoff bekommen.“ Rund 200 der 790 Beschäftigten im HEH gehörten als Ärzte oder Pflegekräfte in Notaufnahme oder Intensivstation zur Gruppe mit höchster Impf-Priorität.

Wie die für die Verteilung der Impfstoff-Lieferungen zuständige Braunschweiger Stadtverwaltung dazu erklärt, kann aber „nach derzeitigem Stand erst nach dem Abschluss der Erstimpfungen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen in weiteren Gruppen der höchsten Priorität mit den Impfungen begonnen werden“.