Alles muss raus – So war der Corona-Sonntag in Braunschweig

An vielen Orten in Deutschland am Wochenende Winter-Szenen mit viel Schnee – doch hier bei uns in Braunschweig blieb das „weiße Erlebnis“ aus. Keine Flocken nirgends. Dafür Temperaturen um den Gefrierpunkt, manchmal lugte sogar die Wintersonne hervor. Beste Bedingungen für einen Januar-Sonntags-Spaziergang, tja, und was soll man denn in diesen tristen Corona-Tagen denn sonst auch anderes tun.

Lockdown! Januar 2021. Alles ist geschlossen, normalerweise würde man einkehren, es gäbe Kuchen mit Schlagsahne im Cafe unserer Wahl. Im Stehen ins Gespräch vertieft würden wir einen Glühwein nehmen, mit Schuss. Und, ganz ehrlich, wie trist ist dagegen ein einsamer heißer Schluck auf der eigenen Terrasse? Also hinaus, wenigstens locken jetzt auf den Spazierwegen im Riddagshausener Naturschutzgebiet provisorisch angebrachte Hinweistafeln zum „Kiosk Schäfers Ruh“. Man kann sich da an Braunschweigs Ausflugsziel Nr. 1 maskiert und mit Abstand draußen anstellen und wenigstens frischgebackenen Kuchen heimtragen.

Das Motto an so einem Sonntag lautet: Raus ins Freie! Sauerstoff! Chemie fürs Gehirn. Foto: Bernward Comes

Willkommen im Corona-Winter. Wir sind in diesem Januar 2021 in Sorge. Um uns

Willkommen im Corona-Winter am Wochenende. Eine Stadt verlässt die häusliche Isolation, um durchzuatmen. Es ist eine Stadt-Bevölkerung, die seit geschlagenen zehn Monaten höchste Disziplin zeigt, Disziplin in der 95-prozentigen Kontakt- und Abstandsbeschränkung, 95-prozentige Disziplin im Herunterfahren eines normalen sozialen Levels, der das ausmacht, was wir als Zusammenleben bezeichnen. Über die restlichen 5 Prozent reden wir jetzt mal nicht.

Normales Zusammenleben, was ist das? Es geht ungefähr so: Man sieht sich, trifft sich, ist im Gleichgewicht, gibt sich Rückmeldungen und fühlt sich wohl. Und jetzt? Ungefähr so: Man grämt sich, distanziert sich und sorgt sich. Um die eigene Gesundheit und um die der anderen. Wir sind in diesem Januar 2021 in Sorge. Um uns.

Das will kompensiert sein. Fotograf Bernward Comes erhält den Auftrag, „normales Leben“ an so einem Corona-Sonntag in Braunschweig zu fotografieren.

Januar 2021. Die Inzidenz liegt in Braunschweig unter 100, immerhin. Aber zu hoch. Zu viele neue Infektionen im Land, neue Tote. Das Virus mutiert, dann steckt man sich noch schneller an. Die Schulen – lahmgelegt, normalerweise wäre morgen wieder Unterricht. Vor der Haustür bolzen wir auf eisigem Untergrund mit den Nachbarskindern. Schuss-Training, mit Abstand. Sie wollen raus, müssen raus, wir auch, so wie alle jetzt. Eine Gesellschaft läuft, spaziert, spielt, kickt sich da gerade den Frust und die Isolation von der Seele.

Hunde tollen auf der Hundewiese am Nussberg. Foto: Bernward Comes

Drinnen, ganz ehrlich, fällt dir so langsam die Decke auf den Kopf. Video-Konferenzen? Klar, auch am Wochenende. Jede Grenze, jede soziale Barriere ist gefallen. Die Bildschirme und Rechner stehen im Wohnzimmer, in der Küche, jetzt auch schon im Schlafzimmer. Privat, Fußball, Nawalnys furchterregende Ankunft in Russland, Hacker-Angriffe auf den CDU-Parteitag abgewehrt, Angst vor Bürgerkrieg in USA, Sorge um die Familie, den eigenen Betrieb, Dienst, alles geht jetzt durcheinander.

Beziehungen und Strukturen am Limit, Vertrautheiten und Ordnungen, die keine mehr sind

Es geht darum, die Systeme am Laufen zu erhalten, Systeme die gerade aus dem letzten Loch pfeifen. Beziehungen und Strukturen am Limit, Vertrautheiten und Ordnungen, die keine mehr sind. Also: Raus ins Freie! Sauerstoff! Chemie fürs Gehirn.

Im und am Prinzenpark in Braunschweig. Anmutungen von Normalität. Sonntägliche Massen-Spaziergänge. Prüfend mustert der Kontroll-Blick Abstände und Trageweise des Mund- und Nasenschutzes. Mitunter ermahnt man sich gegenseitig, was nicht ausschließlich freundlich erwidert wird. Aber im Großen und Ganzen ist die Disziplin doch deutsch. Hunde tollen auf der Hundewiese. Herrchen und Frauchen sehen das gern, schauen aber nur mit einem halben Auge hin. Denn die Gespräche kennen nur ein Thema. Es beginnt mit Frust über „C“. Und gipfelt in Sätzen, die so beginnen: „Wenn das vorbei ist ...“

Ja, dann. Einstweilen auf ein Eis an der Herzogin-Elisabeth-Straße an diesem Winter-Pandemie-Sonntag. Schließlich wälzen sich die Massen wieder heimwärts, es wird früh dunkel, dann soll es tauen, bis Mitte der Woche werden die Temperaturen auf frühlingshafte 11 Grad ansteigen. Wir werden über Impfstoffe, Impftermine, Risikogruppen, das Versagen der Politik diskutieren, dann wieder darüber, ob nicht vieles doch irgendwie richtig war. Oder eben auch gar nicht anders ging. Das kannst du nicht gewinnen, hören wir oft in diesen Tagen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie wir wissen. An einem ganz normalen Sonntag in diesen Zeiten.