Autobahnpolizei Braunschweig: LKW-Abstandskontrollen auf A2

Die Autobahnpolizei Braunschweig hat am Montagvormittag Abstandskontrollen im LKW-Verkehr durchgeführt. „Innerhalb von dreieinhalb Stunden mussten elf LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Das Ergebnis: Unterschreitung des Mindestabstands zum vorausfahrenden Fahrzeug, Geschwindigkeitsverstöße, unzulässige Fahrzeugmaße und Fahrens mit nicht angemessenem Schuhwerk.

Windschutzscheibe von innen zugestellt

„Ein LKW-Fahrer hatte zudem seine Windschutzscheibe so zugestellt, dass eine klare Sicht auf den Straßenverkehr nicht mehr möglich war“, so die Polizei. „Auch hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.“ Nicht ausreichender Mindestabstand sei eine der Hauptunfallursachen im LKW-Verkehr. Aufgrund dessen führe die Autobahnpolizei Braunschweig auch in Pandemiezeiten regelmäßige Kontrollen durch.

red