Orkan Xavier hat Oktober 2017 viele Bäume entwurzelt oder beschädigt, so wie hier in Veltenhof.

Stadt will 250 neue Bäume in Braunschweig pflanzen

Hagenmarkt in Braunschweig: Weitere Bäume sollen fallen

Sturmtief Hermine hat kürzlich mindestens zwei Bäume im Stadtgebiet umgeweht. Sie standen an der Berliner Straße. Alle paar Monate passiert es, dass städtische Bäume Stürmen zum Opfer fallen. Verheerend wütete Orkan Xavier im Oktober 2017 vor allem auf dem Hagenmarkt , aber auch an anderen Stellen in der Stadt.

Braunschweigs Baumbestand durch Stürme dezimiert

Doch die Verwaltung legt nach. Etliche Bäume wurden schon nachgepflanzt , und für das Haushaltsjahr 2021 stehen 463.500 Euro im Budget des Fachbereiches Stadtgrün und Sport für weitere 250 Bäume zur Verfügung. „Orte und Arten stehen noch nicht fest. Darüber wird im kommenden Jahr entschieden“, sagt Stadtsprecher Rainer Keunecke.

Forderung: Möglichst alle Bäume sollen ersetzt werden

Ein umfassendes Konzept zur Schließung von Baumlücken, wie von Bündnis 90/Grüne gefordert, wird es der Stadt zufolge aber nicht geben. Die Fraktion hatte kürzlich im Grünflächenausschuss danach gefragt und auf einen entsprechenden Ratsbeschluss vom Februar verwiesen: Damals hatte der Rat die Stadt beauftragt, in einem Konzept darzulegen, welche Nachpflanzungen bereits erfolgt sind und wo noch Bedarf besteht. Das Ziel: Alle Bäume, die durch Stürme, Dürre oder klimabedingt verloren gegangen sind, sollen möglichst zeitnah ersetzt werden. Ein Verzicht auf den Verlustausgleich solle nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen.

Die Stadtverwaltung erläuterte nun, dass es kein Gesamtkonzept geben werde, sondern je nach Bedarf einzelne Konzepte für Nachpflanzungen aufgrund von Sturm- und Hitzeschäden. Eine der wesentlichsten Kernaufgaben des Fachbereichs Stadtgrün und Sport bestehe in der Pflege, dem Erhalt und der Erneuerung des städtischen Grünbestandes. Insofern würden abgestorbene oder abgängige und im Zuge von Straßensanierungen entfernte Bäume in aller Regel im Rahmen laufender Unterhaltungsmaßnahmen ersetzt – sofern dies fachlich sinnvoll und möglich sei.

Bäume mit einem Stammumfang von 20 bis 25 Zentimetern

Die Ersatzpflanzung erfolge unter Beachtung des in den meisten Fällen vorhandenen gestalterischen oder freiraumplanerischen Konzeptes. Ein einziges umfassendes Konzept sei daher nicht erforderlich. Um auch die „stadtökologischen Wohlfahrtswirkungen“ gerade älterer Stadtbäume angemessen zu berücksichtigen, würden Bäume mit einem Stammumfang von 20 bis 25 Zentimetern nachgepflanzt. Geld dafür habe bisher in ausreichender Höhe zur Verfügung gestanden.

Bei außergewöhnlichen Schadenereignissen wie Stürmen oder anhaltender Trockenheit, die Nachpflanzungen in einer Größenordnung erfordern, die das Budget des Fachbereichs übersteigen, würden den politischen Gremien Wiederbegrünungskonzepte vorgelegt. Die Verwaltung nennt dafür zwei Beispiele: das Konzept zur Beseitigung der Sturmschäden Xavier und das Konzept zum Ausgleich des Substanzverlustes von 1105 Bäumen. Beide wurden vom Rat beschlossen, die Umsetzung soll voraussichtlich im Herbst 2021 abgeschlossen werden. Ein weiteres Wiederbegrünungskonzept zum Ersatz der durch die Trockenheit insbesondere im Jahr 2018 verlorengegangenen Bäume werde zurzeit erstellt.

Für die Ersatzpflanzungen von Bäumen standen im Jahr 2020 rund 600.000 Euro zur Verfügung, teilt die Stadt mit. Weitere rund 400.000 Euro seien aus dem Jahr 2019 übertragen worden, da ein beträchtlicher Anteil der Baumpflanzungen zwar im Herbst 2019 begonnen, aber erst im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden konnte.

