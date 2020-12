Braunschweiger Hafen unterstützt Wiederaufforstung im Harz

280.000 Tonnen Stammholz wurden 2020 am Braunschweiger Hafen umgeschlagen.

Die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig unterstützt die Wiederaufforstung von Wäldern der Niedersächsischen Landesforsten, die durch Sturm, Dürre und Schädlingsbefall geschädigt sind. Wie der Hafen mitteilt, übernimmt er im Rahmen eines Sponsoringvertrags die Kosten für die Wiederaufforstung eines Hektars Wald am Katzenstein bei Herrhausen im Harz. Ab Frühjahr 2021 sollen dort Traubeneichen und Buchen gepflanzt werden, die künftig den in den vergangen drei Jahren abgestorbenen Fichtenwald ersetzen.

„Eine unserer Aufgaben ist es, gemeinsam mit unseren Kunden Logistikkonzepte unter Einbeziehung der umweltfreundlichen Verkehrsträger Schiff und Bahn zu erstellen“, sagt Hafen-Geschäftsführer Jens Hohls. „Ziel dabei ist unter anderem die Reduzierung von CO2-Emissionen. Mit diesem Projekt haben wir darüber hinaus die Möglichkeit, aktiv zur CO2-Bindung und damit zum Klimaschutz beizutragen.“

Wie Klaus Merker, der Präsident der Niedersächsischen Landesforsten, erläutert, hatten die Landesforsten die „Klima-Aktion Wald“ gestartet, die Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen ermöglicht, die Wiederaufforstung der geschädigten Wälder zu unterstützen. Auch an anderer Stelle bestehe eine Verbindung zwischen den Wäldern der Landesforsten und dem Braunschweiger Hafen: In 2020 wurden dort rund 280.000 Tonnen Stammholz umgeschlagen, die überwiegend in Folge von Schädlingsbefall im Harz geerntet werden mussten.

In Braunschweig können Güter nicht nur auf Schiffe, sondern auch auf Züge verladen werden – ein Vorteil, der gut genutzt werde und der den Braunschweiger Hafen zu einem bedeutenden Binnenhafen gemacht habe. Die Attraktivität der Wasserwege liegt Hohls zufolge auf der Hand: „Die Straßen sind voll, die Kapazitäten dieses Verkehrsträgers werden knapp. Binnenschifffahrt ist eine sichere und preiswerte Alternative“, sagt er. Das verringere die Belastung der Umwelt mit CO2 enorm, denn jedes Binnenschiff ersetze durchschnittlich 50 Lastwagen und erspare Autofahrern überdies manchen Stau.

