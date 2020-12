Wie in Braunschweig Corona den Weihnachtstrubel stoppte

Braunschweig. Die Passanten-Zahl der Innenstadt hat sich in der Adventszeit halbiert. Viel los war nur an den Tagen vor dem Lockdown.

Dass die Corona-Pandemie Einfluss auf die Passanten-Zahl der Braunschweiger Innenstadt in der Weihnachtszeit nahm, kommt nicht überraschend. Der Umfang des Rückgangs schon. Weihnachtstrubel gab es nicht. Tatsächlich hat sich die Passanten-Zahl gegenüber dem Vorjahr praktisch mehr als halbiert und lag sogar deutlich unter den Durchschnittswerten. Das geht aus den Passanten-Zählungen des Unternehmens Hystreet hervor.

An sieben Stellen der Fußgängerzone wird per Laser die Zahl der Passanten ermittelt. Dies geschieht im Auftrag des Braunschweiger Stadtmarketings. Für alle Messstellen gilt: Im Zeitraum zwischen dem ersten Adventssamstag Ende November und Heilig Abend lagen die Besucherzahlen deutlich unterhalb des Durchschnittswerts und ganz weit entfernt von den Besucherzahlen des vorweihnachtlichen Braunschweigs im Vorjahr.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lockdown seit dem 16. Dezember ist ein Grund für die Zahlen

Das sei nicht außergewöhnlich, sagt Hystreet-Geschäftsführer Julian Aengenvoort. Das Unternehmen betreibt bundesweit 120 Messstellen. „Überall brachen die Passanten-Zahlen regelrecht ein. Besonders stark waren Standorte betroffen, die zuvor vom Tourismus profitierten. In einigen Großstädten war der Rückgang darum noch stärker als in Braunschweig.“

Corona in Braunschweig: Alle Fakten auf einen Blick

Dass ab dem 16. Dezember bundesweit der größte Teil des Einzelhandels schließen musste, hat eine wesentliche Rolle gespielt. „Aber schon in den Wochen davor, als die Zahl der Erkrankten stieg und eindringlich appelliert wurde, Menschenmengen zu meiden, gingen die Passanten-Zahlen überall drastisch zurück“, sagt Aengenvoort.

266.000 Passanten statt eine Million in Braunschweig

Besonders deutlich war dies an der Zählstelle Langer Hof in Braunschweig zu beobachten. Auf der Straße zwischen Bohlweg und Platz der Deutschen Einheit werden in der Vorweihnachtszeit normalerweise die höchsten Passanten-Zahlen der Innenstadt ermittelt. Die Straße ist Verbindungsweg zwischen Schloss-Arkaden, Großhaltestelle Bohlweg und Weihnachtsmarkt/Fußgängerzone. Rund 910.000 Passanten wurden im Vorjahr dort gezählt. Ohne Pandemie hätte die Eine-Million-Grenze überschritten werden können. Denn im Vorjahr fiel Heiligabend auf einen Dienstag. Dieses Jahr auf einen Donnerstag.

Zwei zusätzliche Tage Weihnachtsgeschäft hätten einen neuen Passanten-Rekord ermöglicht. Es kam anders. Der Weihnachtsmarkt musste abgesagt werden. Keine Bustouristen. Kein Besuchermagnet. Statt einer Millionen Passanten wurden 266.000 gezählt. Das lag sogar weit von dem entfernt, was üblicherweise binnen vier Wochen dort gezählt wird. Die Passanten-Zahl liegt gewöhnlich bei 354.000. Kein Weihnachtsmarkt hieß, dass der Lange Hof seine Sonderrolle als Zählstelle verlor. Denn die meisten Passanten sind außerhalb der Vorweihnachtszeit auf dem Damm anzutreffen.

Hauch von Weihnachtstrubel nur an den Tagen vor dem Lockdown

Binnen vier Wochen werden dort normalerweise 438.000 Passanten gezählt. In der Vorweihnachtszeit 2019 waren es sogar 616.000. In diesem Jahr jedoch nur 323.000. Ähnlich an der Zählstelle Sack. Primark und Decathlon sind dort Kundenmagnete. Kurz auch nur der Weg zum Weihnachtsmarkt auf dem Burgplatz oder Karstadt und in Gegenrichtung zu Media Markt. Mit normalerweise 353.000 Passanten wird an der Zählstelle Sack die dritthöchste Passanten-Frequenz Braunschweigs erfasst. In der Vorweihnachtszeit 2019 waren dort mit 629.000 Passanten sogar mehr Menschen als auf dem Damm unterwegs. Dieses Jahr waren es 275.000.

Einen Hauch von Weihnachtstrubel, so die Hystreet-Statistik, gab es in Braunschweigs Innenstadt dieses Jahr lediglich am 14. und 15. Dezember. Einen Tag zuvor wurde bekannt gegeben, dass am 16. Dezember der überwiegende Teil des Braunschweiger Innenstadt-Handels schließen muss. Es blieben nur zwei Tage, um letzte Weihnachtseinkäufe in der Innenstadt zu erledigt. Am Damm wurden statt der üblichen 32.000 Passanten tatsächlich 44.000 gezählt. Doch auch diese Zahl blieb weit hinter der Messung des Jahres 2019 zurück.

Experte: Passanten-Zahlen in den Innenstädten sind derzeit auf einem Tiefpunkt

Im Vorjahr betrug die Passanten-Zahl am Montag und Dienstag nach dem dritten Advent 54.000. Statistik-Experte Aengenvoort sieht die Passanten-Zahlen der Innenstädte gegenwärtig auf einem Tiefpunkt. Geschlossene Schulen und Geschäfte, Homeoffice, Urlaub: „Für Passanten-Frequenz in den Innenstädten sorgen nur noch der Lebensmittel-Einzelhandel und Drogerien.“