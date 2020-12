Der große Schlussspurt vorm Fest blieb in Braunschweig aus

Lockdown-Tristesse an Heiligabend in Braunschweigs Innenstadt

Braunschweig An Heiligabend war der Andrang in den Supermärkten überschaubar. Die Passantenzahlen in der Innenstadt sind äußerst gering.

Während sich am Dienstag und Mittwoch viele Braunschweiger in den Supermärkten und auf den Wochenmärkten noch kräftig eingedeckt hatten, ist es am Donnerstag eher ruhig geblieben. Vor den großen Supermärkten war die Zahl der Autos überschaubar. Was auffiel: Wieder horteten die Menschen Unmengen an Klopapier. Regale waren hier und da wie leergefegt, obwohl die Kanzlerin vor Monaten schon versichert hatte: Es wird keinen Klopapier-Engpass mehr geben!

2100 Passantenbewegungen statt wie im Vorjahr 7400

In der Innenstadt blieb das Bild unverändert trist – fast nichts los. Immerhin, im Rewe-Markt im Konrad-Koch-Quartier waren noch einige Kunden. Ansonsten aber waren die Passantenzahlen dem Lockdown entsprechend niedrig. Die Laser-Messstelle am Langen Hof erfasste an Heiligabend zum Beispiel nur rund 2100 Passantenbewegungen. Im vergangenen Jahr waren es noch rund 7400.

Support your local: Einzelhändler sind auch im Lockdown aktiv

Für den Einzelhandel geht ein hartes Jahr zu Ende. Die zwei Corona-Lockdowns haben große Löcher in die Kassen gerissen – und noch ist völlig ungewiss, wie lange der aktuelle Lockdown anhält. Niemand mag so recht daran glauben, dass ab dem 11. Januar wieder mit Lockerungen zu rechnen ist. Das heißt: Das Internethandel wird weiterhin florieren. Der stationäre Einzelhandel kann sich momentan nur mit Abhol- und Lieferangeboten präsentieren. Eine Übersicht über die Braunschweiger Geschäfte und Restaurants, die auch jetzt etwas zu bieten haben, findet man im Internet unter www.braunschweig.de/aktuell/bestellen-liefern. Das Motto: Support your local – unterstütz‘ die lokalen Händler! Grundsätzlich verschärft die Corona-Misere das Problem der Innenstädte momentan immer mehr. In Braunschweig gab es in diesem Jahr viele Einschläge, insbesondere mit der Schließung von Galeria Kaufhof am Bohlweg. Auch etliche weitere Läden machten dicht, im nächsten Jahr folgt das Karstadt-Warenhaus am Gewandhaus.

Welche neuen Ideen gibt’s für die Innenstadt?

Es sind dringend neue Ideen für die Innenstadt gefragt. Die Stadt und die städtische Wirtschaftsförderung Braunschweig Zukunft GmbH hatten daher schon im Herbst zum „Innenstadt-Dialog“ aufgerufen. Zum Auftakt diskutierten rund 60 Fachleute aus Handel, Gastronomie, Kultur und Wissenschaft, von Kammern und Verbänden, aus der Stadtverwaltung und aus städtischen Gesellschaften sowie der Immobilienbranche darüber, wie die Innenstadt attraktiv bleibt. Ganz zentral ist dabei die Frage: Welche Bedürfnisse und Wünsche haben Innenstadt-Besucher? Welche Angebote – neben Shopping und Gastronomie – sorgen dafür, dass sie sich gern in der Innenstadt aufhalten? Antworten soll es im nächsten Jahr geben. Über die E-Mail-Adresse innenstadtdialog@braunschweig.de können ab sofort alle Braunschweiger ihre Gedanken und Anregungen zur Zukunft der Innenstadt einbringen. Weitere Informationen zum Innenstadtdialog im Internet unter www.braunschweig.de/innenstadtdialog