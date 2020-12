Braunschweiger Landesbischof ruft Menschen zur Hoffnung auf

So viele Menschen haben Dompredigerin Cornelia Götz und Landesbischof Christoph Meyns noch nie mit ihrer Weihnachtspredigt erreicht. Die abendliche Christvesper im Dom St. Blasii kam, live übertragen, auf dem YouTube-Kanal der Landeskirche Braunschweig in die Wohnzimmer der Gläubigen. Kirche im Corona-Modus. Nur eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen durften in der Kirche am Gottesdienst teilnehmen, wo in schweren Zeiten die bekannten Weihnachtslieder erklangen, gesungen von einem Oktett der Jugendkantorei der Domsingschule unter Leitung von Domkantor Gerd-Peter Münden.

Zwei Meter hohe Plexiglasscheibe

Die jungen Sängerinnen waren durch eine rund zwei Meter hohe Plexiglasscheibe von den Gottesdienstbesuchern getrennt. Sie sangen in Mikrophone hinein, die den Gesang verstärkten. Die Domgemeinde hatte sich für die Veranstaltung von Weihnachtsgottesdiensten entschieden, und Dompredigerin Cornelia Götz fand, das sei eine gute und vertretbare Entscheidung. „Wir haben alles getan, um die Kirche sicher zu machen“, befand sie vor Beginn der Christvesper am Nachmittag. Bis zu 100 Gottesdienstbesucher waren erschienen.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Christvesper im Braunschweiger Dom. Foto: Stefan Lohmann/regios24

„Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung!“

In seiner Weihnachtsbotschaft stellte Landesbischof Christoph Meyns den Satz „Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung!“ (Hebräer 10,23) voran. Meyns gedachte der vielen Corona-Toten der vergangenen Wochen und Monate. Tausende seien an dem neuartigen Virus verstorben. Viele weitere kämpften auf Intensivstationen um ihr Leben. Wirtschaftliche Existenzen seien bedroht. Und andere Menschen seien völlig überarbeitet angesichts der immensen Aufgaben. Familienkonflikte verschärften sich. Soziale Gräben würden tiefer und die abstrusesten Verschwörungstheorien fänden Anhänger. „Wir erfahren, wie verletzlich das Leben ist. Es ist schwer, in dieser Situation Zuversicht und Geduld zu bewahren. Vieles, was uns sonst Halt gegeben hat, fehlt in diesem Jahr.“

Selbst die Begegnungen innerhalb der Familie an Weihnachten seien eingeschränkt. Meyns: „Es wird ein anderes, ein stilleres und für manche auch einsames Fest sein. Das Fest der Liebe und Freude trägt in diesem Jahr für viele das Gewand der Trauer und Erschöpfung. Die Christen stellen zu Weihnachten ein Kind in den Mittelpunkt. Ein Kind, das fern von zu Hause schutzlos und unter ärmlichen Verhältnissen zu Welt kommt. Und doch geht Zuversicht und Lebenskraft von ihm aus.“ Gott komme uns in der Heiligen Nacht nahe und zeige sich menschlich. Er teile alle Verletzlichkeit. „Gott sucht die Nähe – während wir Abstand zueinander halten müssen.“

Die Christvesper aus dem Dom wurde bei Youtube übertragen. Hier zu sehen: Dompredigerin Cornelia Götz. Foto: Screenshot

St. Magni: Gottesdienst im Freien

„Miteinander nach draußen!" Unter diesem Motto lud die Magni-Gemeinde Heiligabend um 16 und 17 Uhr zu zwei halbstündigen Andachten mit Krippenwort, Kerzenlicht und Weihnachtssegen auf dem Magni-Kirchplatz ein, gesungen und gepredigt wurde unter freiem Himmel. Mit dabei waren Bläserinnen und Bläser aus verschiedenen Teilen der Stadt. Bis zu 100 Personen kamen auch hier. Sie hielten sich an die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Das Tragen eines Mundnasenschutzes war verpflichtend.

Nur das Wetter spielte nicht so recht mit. Vor dem Gottesdienst sah Pfarrer Henning Böger skeptisch zum Himmel und meinte: „Acht Grad und Nieselregen, das hätten wir uns gewünscht. Gekriegt haben wir drei Grad und Nieselregen.“

Kirche für Nachtschwärmer

Am späten Heiligabend soll dann um 23 Uhr die Magni-Kirche ihre Türen für Nachtschwärmer, die nach Bescherung und festlicher Tafel die gute Stube noch einmal verlassen wollten. Das besondere Gottesdienstprogramm zu später Stunde soll „Weihnachtliches in Noten und Buchstaben“ mit viel Musik und Texten mit Hintersinn zur Christnacht..

Den gesamten Abend über und dann auch an den beiden Weihnachtstagen ist in der Magni-Kirche eine Sequenz aus biblischen Texten und weihnachtlichen Liedern zu hören.