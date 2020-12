Liveblog: AfD-Parteitag in Braunschweig - Proteste

Demonstranten gegen den AfD-Aufstellungsparteitag in Braunschweig stehen in Sichtweite der Millenium-Halle der Polizei gegenüber.

Die niedersächsische AfD hat sich am Wochenende um den 5. und 6. Dezember in der Milleniumhalle in Braunschweig zum Aufstellungsparteitag für die Landesliste zur Bundestagswahl im September 2021 getroffen. Das „Bündnis gegen Rechts“ rief am Samstag ab 7.30 Uhr zu Protesten gegen die Veranstaltung am Madamenweg/Im Ganderhals auf, mehrere hundert Menschen folgten dem Aufruf.

Bereits im September hatte die AfD ihren Landesparteitag in der Milleniumhalle abgehalten – begleitet von Protesten und einem großen Polizeiaufgebot. Die Kritik richtet sich daher nun auch gegen die Milleniumhalle. Auch der Aufstellungsparteitag begann mit einer ordentlichen Verzögerung. Demonstranten hatten am Morgen unter anderem die Zufahrt aus der Weststadt vorübergehend blockiert.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wir berichteten im Liveblog. Die Proteste begleitete Henning Noske, die Fotos der Gegendemo machte Stefan Lohmann, aus der Halle berichtete Andre Dolle und für das Kuratieren im Liveblog zeichneten Lara Hann und Philipp Engel verantwortlich. Hier gibt es das Liveblog noch einmal zum Nachlesen: