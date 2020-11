Es bleibt alles anders im Corona-Jahr 2020. Und das wird, so viel steht jetzt schon fest, auch für die Advents- und Weihnachtszeit gelten. Auch jene Phase des Jahres, in der sich Menschen sonst so sehr auf liebgewonnene Traditionen freuen, wird vom Virus kräftig durchgeschüttelt.

Die Gemeinden wollen offen sein für Besucher

Doch bei allem Verzicht: Zumindest den Besuch eines Advents- oder Weihnachtsgottesdienstes in der Kirche wollen sich viele Bürger nicht nehmen lassen. Was genau in den nächsten Wochen wie stattfinden kann, ist noch offen. Klar ist aber ebenfalls: Die Gemeinden der Stadt wollen vor und am Fest der Geburt Jesu Christi offen sein für Besucher – nur diesmal eben auf etwas andere Weise.

„Es gibt wie immer beide Seiten. Einige Menschen sagen, wir sollten sehr vorsichtig sein und nicht auf die Rechte der Religionsfreiheit pochen“, sagt Lars Dedekind von der evangelisch-lutherischen Propstei Braunschweig. „Andere bitten uns aber auch: Taucht nicht wieder ab wie im Frühjahr, als die Kirchen zeitweise ganz geschlossen waren. Wir versuchen, beiden Seiten gerecht zu werden.“

Es wird mit mehreren Szenarien geplant

Herausgekommen ist ein Fahrplan, der viele Eventualitäten berücksichtigt. Manche Gemeinden hätten Plan A und B in der Tasche, manche sogar noch Plan C und D, erklärt der Propst. In jedem Fall, so Dedekind, habe die Pandemie eines bewirkt, was nicht negativ zu sehen sei: Sie sorge dafür, dass in andere Richtungen gedacht und neue Wege beschritten würden.

Und in der Tat scheint das Programm der Propstei dies zu bestätigen. Eine Devise vieler Gemeinden: Es geht raus aus dem geschlossenen Kirchenraum mit seinem begrenzten Platzangebot und an die frische Luft. St. Johannis in der Leonhardstraße etwa hält den Weihnachtsgottesdienst auf dem Kirchplatz ab. St. Markus plant eine Christvesper im Hermann-Löns-Park. Andere Gemeinden wie St. Andreas wollen die Gottesdienste per Lautsprecher nach draußen übertragen. Ein ganz besonderer Höhepunkt: Die Landeskirche plant für Heiligabend um 16 Uhr einen Gottesdienst im Eintracht-Stadion. Landesbischof Dr. Christoph Meyns und die Domsingschule sollen bei der stark musikalisch geprägten Veranstaltung dabei sein.

Eine weitere Strategie ist zeitliche Entzerrung. St. Michaelis öffnet ihre Kirche einfach den ganzen Nachmittag und Abend lang, bietet musikalische Impulse und weihnachtliche Stimmung von 15 bis

0 Uhr. Auch St. Magni lädt an Heiligabend zur offenen Kirche mit Weihnachtswort und Weihnachtssegen an Krippe und Baum ein. Oder auch die Kirchengemeinde Ölper, die ihren Weihnachtsgottesdienst in der Zeit von 16 bis 18 Uhr einmal ganz anders gestaltet: mit Krippenspiel in Bildern, Weihnachtsliedern und Predigtimpuls auf dem Pfarrhof sowie Orgelmusik und einer digitalen Version der Weihnachtsgeschichte in der Kirche. Und am Ende: eine Andachtstüte zum Mitnehmen.

Gottesdienste im „Staionen-Stil“

„Einige Gemeinden gestalten ihre Gottesdienste in einem solchen Stationen-Stil“, berichtet Dedekind. Was genau davon stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Komplett coronakrisenfest sind jedoch die Sofaandachten. Für die Adventssonntage und Heiligabend bietet die Propstei entsprechendes Material fürs gemeinsame Lesen und Singen im Wohnzimmer. Die Musik dafür wurde in der Klosterkirche Riddagshausen eingespielt und kann über Youtube begleitend abgerufen werden – Advents- und Weihnachtskaraoke mit lokalem Bezug sozusagen. Alle Informationen zu den Angeboten der Landeskirche gibt es in einer neuen Broschüre oder auf der Internetseite: www.weihnachten-im-braunschweiger-land.de

Aber natürlich wird es auch viele traditionelle Advents- und Weihnachtsgottesdienste geben, nur diesmal mit Hygienekonzept. Das gilt auch für die katholischen Gemeinden. Bloß der Gemeindegesang muss in diesem Jahr entfallen. „Wir planen bei der musikalischen Gestaltung mit Solisten oder kleinen Ensembles“, sagt Propst Reinhard Heine vom Dekanat Braunschweig. Nicht entfallen würden die traditionellen Krippenfeiern – allein, dass diesmal keine Kinder die Weihnachtsgeschichte nachspielen könnten. „In vielen Kirchen wird es Krippenandachten geben. Dabei wird die Weihnachtsgeschichte in Form von Bildern oder von einem Film gezeigt“, kündigt Heine an. Auch gebe es Überlegungen, draußen Krippen aufzubauen. Wichtig beim Besuch in Kirchen nach wie vor: die Anmeldung.

Mailings und Gemeindebriefe

Darüber hinaus, kündigt der Propst an, würden die Gemeinden versuchen, ihre Mitglieder besonders zu Weihnachten durch Mailings und Gemeindebriefe zu erreichen. Bastelanleitungen für Kinder seien über Internetseiten abrufbar, Krippenspiele und Weihnachtspredigten würden ebenfalls ins Internet eingestellt.

Es ist eben alles ein wenig anders in diesem Jahr, dabei könnte alles so einfach sein. Auf großen Weihnachtsbannern der Landeskirche ist ein Kind in einer Krippe zu sehen. Dazu vier Worte: Geboren! Christus. Frohe Weihnachten!