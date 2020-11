Melverode – das alte Braunschweiger Hafendorf an der Oker

Das Wappen, entworfen von dem bekannten Heraldiker Dr. Arnold Rabbow, zeigt ein rotes Segelschiff mit drei goldenen Kugeln im Segel auf einem goldenen Schild. Das Schiff gilt als Symbol oder Wahrzeichen des heiligen Nikolaus, dem Namensgeber der mittelalterlichen Dorfkirche. Er soll der Legende nach die Stadt Myra durch Schiffsladungen voller Korn vor dem Hungertod bewahrt haben.

Das Schiff verweist auf den einstigen Okerhafen des Ortes, einem der ältesten Siedlungsplätze der Region, dicht an der Oker gebaut. Als sogenanntes „-rode“ Dorf in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts entstanden, sei es mindestens so alt wie das ehemalige Dorf Altewiek, das heutige Magniviertel, lesen wir in der soeben erschienen Dorfchronik, herausgegeben von Heimatpflegerin Ingrid Weiß.

Ab sofort im Buchhandel erhältlich

Das 320 Seiten umfassende Buch beginnt mit einer historisch-siedlungskundlichen Studie von Prof. Dr. Wolfgang Meibeyer, ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Geographie an der TU Braunschweig. Es enthält umfangreiches Text- und Bildmaterial aus dem Fundus des inzwischen verstorbenen ersten Ortsheimatpflegers von Melverode, Günter-Friedrich Weiß. Die Chronik ist mit einer Auflage von 500 Exemplaren im Verlag Uwe Krebs, Wendeburg, erschienen und im Buchhandel erhältlich.

Um das Projekt realisieren zu können, haben die ehrenamtlich bestellten Heimatpfleger der Stadt eigens den „Förderverein Braunschweigischer Heimatpfleger“ gegründet, um Sponsorengelder einwerben zu können. „Die Erlaubnis, wissenschaftliche Forschungsergebnisse mit einzubringen, hat dem Anliegen der Heimatpflege einen höheren Stellenwert vermittelt“, bedankt sich die Autorin.

Nur 13 Feuerstellen

Zurück zu Melverode. Die Chronik verrät uns: Namensgeber und erster Grundherr von Melverode soll möglicherweise ein Graf mit Vornamen „Meinolf“ gewesen sein, welcher nach Beendigung der Sachsenkriege, der die Landnahme und die Christianisierung folgten, mit einer „Rodeerlaubnis“ für seine Vasallendienste entlohnt wurde.

Lange tat sich nicht viel Berichtenswertes in dem Ort. Noch vor mehr als 200 Jahren, zitiert Meibeyer, habe es in einer zweibändigen Beschreibung des Braunschweiger Landes über Melverode geheißen: „Ein Kirchdorf an der Braunschweigischen Heerstraße, hat 1 Kirche, 1 Schule, 2 Ackerhöfe, 4 Halbspännerhöfe, 5 Kothöfe, 1 Brinksitzer- stelle, 13 Feuerstellen und 79 Einwohner. Das Dorf ist schlecht gebaut, die Kirche unansehnlich und die Höfe größtenteils mit Stroh gedeckt.“

Seither, darin sind sich alle Melveroder einig, hat sich der Ort gewaltig herausgemacht.