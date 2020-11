Neue Cafés und Restaurants in Braunschweig trotz Corona

Die Gastronomie wurde durch den Lockdown im Frühjahr und durch die seitdem geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln stark getroffen. Und kaum eine Branche reagiert so zäh und kreativ auf die nötigen Einschränkungen. Mehr noch: Selbst in Krisenzeiten werden neue Läden eröffnet und neue Konzepte umgesetzt. Leichtsinn? Größenwahn? Oder clever gedacht: Durchstarten, wenn alle vorsichtig sind.

Wir stellen fünf neue (und alte) Gastro-Ideen und die mutigen Köpfe vor, die dahinter stehen – auch wenn im Moment in der Branche gerade mal wieder gar nichts geht. Der Text entstand vor diesem zweiten Lockdown, und auch diese Durststrecke wird ein Ende haben. Holen Sie sich schon mal ein wenig Appetit!

Linh und Elias haben den Traum vom eigenen Café verwirklicht. Foto: Erwin Klein

Lineli: Vietnamesich-afghanische Café-Kombination

Ein eigenes kleines Café. Mit einem individuellen, möglichst einzigartigen Angebot, mit liebevollen Details, einer schönen Einrichtung, und natürlich mit interessanten Gästen. Das ist der Traum, den viele träumen. Und manche verwirklichen ihn auch in schwierigen Zeiten. Weil es passt. Weil es heißt: jetzt oder nie.

Linh ist Vietnamesin, Elias Afghane. Beide 28 Jahre alt, beide in Zwickau aufgewachsen, beide als Studenten nach Braunschweig gekommen und seit mehr als einem Jahr mit besagter Café-Idee unterwegs. Projektname „Lineli“ – zusammengesetzt aus beider Vornamen. Dann bot sich die Chance, mitten im Lockdown.

Die Räume eines ehemaligen Ladens am Magnikirchplatz standen zur Verfügung. Beste Lage, schlechtester Moment. Linh und Elias zögerten nur kurz, dann beschlossen sie: „Wir ziehen das durch.“ Renovieren, verhandeln mit der Stadt, einrichten: Alles dauerte natürlich länger als geplant, Ende Juni konnte mit tatkräftiger Unterstützung beider Familien endlich eröffnet werden. Ohne große Feier, die war wegen Corona nicht möglich, aber mit viel Enthusiasmus und Zuspruch. Die Gäste kamen gern und reichlich, die liebevolle und stimmige Dekoration und das besondere Angebot ziehen an.

Ein Platz zum Wohlfühlen – und fast im Grünen. Foto: Erwin Klein

Kennen Sie vietnamesischen Kaffee? Das sind nicht nur eigene Bohnen aus Südostasien, sondern das ist auch eine ganz spezielle Art der Zubereitung: durch einem Metallfilter direkt in die Tasse. Dazu kommt gesüßte Kondensmilch. Klingt ungewöhnlich, ist anders als jeder andere Kaffee und auf jeden Fall ein Geschmacks-Erlebnis. Oder die afghanische Chai Latte: so exotisch wie gut. Dazu beispielsweise die Crème-Rolle mit Kardamon, gebacken von Elias’ Mutter: Da bleibt man gern an einem der Tische auf dem Magnikirchplatz, besonders bei gutem Wetter.

Jetzt hoffen Linh und Elias, dass dieser erneute Lockdown schnell vorbei ist und es dann auch in der kühlen Jahreszeit irgendwie weitergeht. Obwohl sie nur wenige Plätze drinnen haben, obwohl weiterhin Einschränkungen drohen und trotz der Kosten des laufenden Betriebs. Doch die beiden bleiben optimistisch: „Das wird schon.“

Anton’s: Zu Vermeer – und dann Kaffee und Kuchen

Mal ehrlich: Wann waren Sie zuletzt im HAUM, wie wir Kunstliebhaber das Herzog-Anton-Ulrich-Museum zärtlich nennen? Eine der wenigen Braunschweiger Institutionen, die unbestritten Weltklasse ist (neben dem Fußball natürlich). Einfach mal so reingegangen, etwa um nachzuschauen, ob die Gemälde von Rembrandt, Rubens und Vermeer noch da sind?

Das Tagesteam des Antons’s im Herzog-Anton-Ulrich-Museum mit Projektleiterin Janet Steffens-Grüning (hinten rechts). Foto: Erwin Klein

Sehen Sie – und jetzt gibt es noch weniger Ausreden: Seitdem im Juli im Museumsanbau das Anton’s eröffnet hat, kann man im HAUM nicht nur große Kunst gucken, sondern sich davon auch anschließend vor Ort aufs beste erholen (wenn, wie gesagt, nicht gerade wieder mal Lockdown ist). Banausen ersparen sich allerdings den erbaulichen Teil samt Eintritt und nehmen gleich den Seiteneingang. Nun ja.

Das Anton’s ist, um es kurz zu sagen, ein Knaller. Allerbeste Lage, ein unschlagbarer Blick ins Grüne, gelungene Innenarchitektur, angenehmes Licht, schönes Mobiliar. Betrieben wird es von der Lebenshilfe Braunschweig, und Janet Steffens-Grüning, innerhalb der Lebenshilfe für den Gastro-Bereich zuständig, ist sichtbar stolz auf ihr neuestes Objekt.

„Wir haben uns im vergangenen Jahr ganz regulär für den Betrieb beworben“, erzählt sie, „und im Herbst den Zuschlag bekommen und die Verträge gemacht.“ Damals war Corona noch kein Thema, und als vor der geplanten Eröffnung der Lockdown kam, hatte auch die Lebenshilfe ein Problem. Also hieß es umorganisieren und neu planen. Vertrag ist Vertrag, da musste man jetzt irgendwie durch. Die Zeit wurde unter anderem genutzt für umfangreiche Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen.

Gelungene Innenarchitektur und ein unschlagbarer Blick nach draußen. Foto: Erwin Klein

Vier Monate nach der Eröffnung fällt Janet Steffens-Grünings Bilanz positiv aus: „Das Anton’s wird gut angenommen.“ Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten Hand in Hand mit ihren Betreuern, in jeder Schicht sind es jeweils drei Personen. Alle werden intensiv vorbereitet und entsprechend ihrer Stärken eingesetzt. Das ist nichts Neues bei der Lebenshilfe, im Café Flora funktioniert dieses System seit Jahren ziemlich gut.

Zum Frühstücken oder zum Mittagessen ist es inzwischen schwierig, ohne Vorbestellung einen freien Tisch zu ergattern, und auch zur Kaffee-und-Kuchen-Zeit ist das Anton’s ein beliebter Treffpunkt geworden. Was Janet Steffens-Grüning besonders freut: „Das Verhältnis zu den Museum-Mitarbeitern und zur Verwaltung ist sehr gut. Die kommen ebenfalls gern zu uns.“

Alles gute Gründe, den nächsten HAUM-Besuch allmählich einzuplanen. Nicht nur wegen Vermeer und Kollegen.

Jokha-Bar: Und jetzt der Wollmarkt

Tapas und Drinks: Ein Konzept, das seit drei Jahren in der Heinrichstraße im Östlichen Ringgebiet funktioniert. Erfunden und in Szene gesetzt von Gastro-Urgestein Christian Jost und Betriebswirt Kais Khader mit der Jokha-Bar.

Und wenn es dort läuft, warum nicht einen zweiten Laden eröffnen? Die beiden Gastronomen sahen sich lange um, besichtigten eine Menge mögliche Standorte. Hängengeblieben sind sie schließlich am Wollmarkt.

Kais Khader (links) und Christian Jost in ihrem zweiten Lokal am Wollmarkt. Foto: Erwin Klein

„Wir haben diese Räume gesehen und wussten sofort: Das ist es“, erzählt Kais Khader. Aber bei aller spontanen Begeisterung betont er auch: „Wir machen nichts Unüberlegtes. Gerade in Zeiten von Corona haben wir genau kalkuliert, ob das Risiko einer zweiten Bar die Chance wert ist.“ Das Ergebnis war eindeutig. Die beiden Unternehmer sehen am Wollmarkt erhebliches gastronomisches Potenzial, und das wollen sie anzapfen.

Doch neben passenden Räumlichkeiten und einer guten Idee braucht es dazu vor allem Einsatz. Wochenlang waren Christian Jost und Kais Khader als Heimwerker tätig, lediglich beim neuen Fußboden holten sie sich professionelle Hilfe von außen. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: Ein sehr reduziertes, stimmiges Design, viel Holz, gutes Licht und abends die passende chillige Musik.

Doch der wahre Unterschied steht in der Küche. Maria aus Valencia ist verantwortlich für die Tapas-Kreationen, die wirklich aussehen und schmecken wie in Spanien. Wahlweise mit Meeresfrüchten, Fleisch oder vegetarisch. Als Dessert danach natürlich Crema Catalana.

Und Corona? Christian Jost und Kais Khader erzählen, wie sie während des Lockdowns im Frühjahr mit Tapas to go ihre Bar durchbrachten. „Wir haben da gemerkt, wie sehr wir mit den Menschen der Umgebung verbunden sind. Viele kamen und kauften, um uns bewusst zu unterstützen.“

Reduziertes Design, viel Holz, coole Atmosphäre: der Innenraum am Wollmarkt. Foto: Erwin Klein

Auch das hat ihnen Mut gemacht für die Dependance am Wollmarkt. „Wir wissen, wir können auch Krise.“

Nach anderthalb Monaten – das Johka eröffnete am 11. September – war die Bilanz Ende Oktober positiv. „Wir sind gut gebucht“, sagt Christian Jost, „aber jetzt warten wir erstmal den Winter und den Verlauf der Pandemie ab. Ab nächstem Frühjahr, wenn wir die Fensterflächen nach draußen öffnen können, drehen wir richtig auf. Dann wird der Wollmarkt ein ganz anderer Platz sein.“

Riptide: Alles anders, alles wie immer

Wenn es einen Preis für das unglücklichste Timing im Gastrobereich gäbe: Das Riptide würde ihn souverän abräumen. Und wenn eine zweite Auszeichnung für das erstaunlichste Comeback ausgeschrieben wäre: Auch hier läge das Riptide vermutlich ganz weit vorn. Viele Braunschweiger kennen die Geschichten des vergangenen Jahres um das Kult-Café. Kündigung im Handelsweg nach 13 Jahren, Suche nach einem neuen Standort, neuer Mietvertrag am Ölschlägern, geplanter Umzug im März, dann kam der Lockdown.

Chris Rank in Eingang des neuen Riptide: „There is a crack in everything.“ Foto: Erwin Klein

Chris Rank, Geschäftsführer des Riptide, ist immer noch hörbar aufgeregt, wenn er von diesen Wochen erzählt. „Wir konnten nichts tun, hatten aber die Kosten von zwei Läden zu tragen.“ Die staatliche Corona-Hilfe reichte bei Weitem nicht, das finanzielle Aus schien zwangsläufig. Doch dann machte sich die tiefe Verwurzelung des Riptide in der Braunschweiger Jugend- und Musikszene bemerkbar. Ein Hilferuf auf Facebook setzte eine beispiellose Spendenaktion in Gang.

Viele, die einen Großteil ihrer Jugend im Café am Handelsweg verschwendet hatten und inzwischen selbst gut verdienen, spendeten Geld, Bands gaben Wohnzimmer-Konzerte und riefen zur Unterstützung auf, eine eigene Website, organisiert von zwei Stammgästen, koordinierte alle Hilfsaktionen.

Das Ergebnis: Das Riptide konnte die Rechnungen begleichen und die Löhne weiter zahlen und am

1. Juni neu eröffnen. Seitdem läuft es (mal abgesehen vom erneuten Lockdown). „Der Sommer war ordentlich“, bilanziert Chris Rank, „jetzt kommt die schwierige Zeit.“ Die Heizpilz-Erlaubnis sieht er skeptisch: „Die müssen erstmal gekauft werden, und nächstes Jahr sind sie dann wieder verboten.“ Aber er weiß, dass er eine treue Kundschaft hat – und er hat reichlich Erinnerungsstücke vom alten ins neue Riptide mitgenommen: Von der Disko-Kugel über die Hocker bis zu den Postkarten ist fast alles wie früher. Nur größer, heller, geräumiger.

Riptide-Klassiker: Das beste Vinyl-Angebot der Stadt. Foto: Erwin Klein

Es gibt jetzt ein tägliches Mittags-Angebot, viel mehr neue Laufkundschaft, und natürlich weiterhin die beste Musik auf Vinyl. Typisch auch für’s Riptide eine Textzeile, links und rechts neben der Eingangstür angebracht: „There is a crack in everything. That’s how the light gets in.“ Es gibt einen Riss in allem. So kommt das Licht herein. Der große Leonard Cohen hat’s geschrieben, passend nicht nur für Corona-Zeiten.

Friedrich der II.: Kastanienhof und Camembert

Man muss wohl 25 Jahre alt und hemmungslos optimistisch sein, dazu eine gute Ausbildung und einen noch besseren Plan haben, um so etwas zu riskieren: Kurz nach Ende des Lockdowns, am 19. Juni, eröffnete der gelernte Hotelfachmann Johannes Stöhr das ehemalige „Friedrich“ am Magnitor neu. Es heißt jetzt „Friedrich der II.“ oder kurz „f2“, und ist nicht einfach nur ein neues Restaurant. Das alte Friedrich war in seinen besten Zeiten eine Institution. Seit Generationen speiste hier das bürgerliche Braunschweig, der gebackene Camembert im Bierteig war legendär.

Johannes Stöhr (rechts) und Vater Sven vor der berühmten Kastanie im Innenhof. Foto: Erwin Klein

Kein leichtes Erbe also für Johannes Stöhr. Aber er war nicht allein: Vater Sven, gelernter Koch, stieg mit ein und ist jetzt Küchenchef des f2. Als ich Ende Oktober gegen Mittag, lange vor Öffnung um 14.30 Uhr, das Restaurant besuche, bereitet er zusammen mit einem zweiten Koch das Essen für den Tag vor: „Wir machen alles frisch, von den Pommes Frites bis hin zur Torte. Und weil wir hier wenig Platz haben, ist gute Vorbereitung das A und O.“

Das f2 befindet sich in einem alten Fachwerkhaus, entsprechend eng und winkelig geht es zu. Aber eben auch entspannt und gemütlich. Das war der Plan von Johannes Stöhr: Aus dem ziemlich rustikalen Ambiente eine zeitgemäße Wohlfühlzone zu machen. Die Möbel wurden leichter und heller, dazu passen moderne Leuchten, ein großer Spiegel und Pflanzen unter der Decke. Geblieben sind das riesige Weinfass und natürlich die Kastanie im Innenhof.

Die Karte wurde entrümpelt, das Essen kleiner, feiner und leichter. Johannes Stöhr: „Die Leute möchten entspannt beieinander sitzen, ein Glas Wein trinken, eine Kleinigkeit essen. Das können sie hier.“ Schon nachmittags bei Kaffee und Kuchen, oder eben in den Abend reingleiten.

Besonderer Clou: Der Kastanienhof wird auch im Winter offen stehen. „Wir stellen da Heizpilze hin und eine Glühweinbude. Das wird ein ganz kuschliger Platz.“ Vorausgesetzt, Corona lässt es zu.

Die neue Innenausstattung des f2: heller, freundlicher, moderner. Foto: Erwin Klein

Weil man von außen nicht sieht, was sich drinnen verändert hat, nutzt Johannes Stöhr intensiv Instagram. Über die Social-Media-Plattform postet er regelmäßig Speise- und Getränkefotos, garniert mit lockeren Sprüchen. „Das funktioniert. Ich kenne mich schließlich mit den Instagram-Usern aus.“ Sein Konzept kommt an, das f2 wird gut besucht.

Daran ist auch der gebackene Camembert mit Schuld. Denn der ist weiter auf der Karte. Johannes Stöhr: „Die Nachfrage kam so häufig, den mussten wir einfach wieder anbieten.“

Unsere Beilage „Zukunft in Braunschweig“ erscheint am Dienstag, 10. November, mit weiteren Artikeln zu all dem, was die Stadt voranbringt.