Braunschweiger wollen Corona-Medikament testen

Der Wettlauf um einen Corona-Impfstoff beherrscht die Schlagzeilen. Doch auch an Corona-Medikamenten forschen Wissenschaftler weltweit fieberhaft. Die Forscher der kleinen, aber hoch spezialisierten Braunschweiger Biotechnologie-Firmen Yumab und Corat Therapeutics machen Hoffnung: Anfang nächsten Jahres will Corat Therapeutics mit den klinischen Studien, also den Tests an Freiwilligen, beginnen. Das sagte Thomas Schirrmann, der Geschäftsführer von Yumab und Corat Therapeutics, auf Anfrage.

Corat Therapeutics lässt derzeit die Herstellung für das klinische Prüfmuster durchführen. Damit werden dann die klinischen Studien erstellt. Schirrmann sprach von einem „Meilenstein im Projekt“. „Danach findet die klinische Studie Anfang nächstes Jahr statt. Wir sind in der Planung“, so Schirrmann. Ein Wundermittel wurde bis heute weltweit nicht gefunden Doch bis das Medikament auf Basis von Antikörpern auf dem Markt ist, müssen die Braunschweiger noch einige Hürden nehmen. Sie arbeiten mit Hochdruck. Hinter dem Team von acht Leuten steht die TU Braunschweig und das ebenfalls in Braunschweig beheimatete Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Bis zu 100 Personen haben extern zugearbeitet. „Alles andere wäre in so kurzer Zeit auch nie organisierbar gewesen“, so Schirrmann. Die Braunschweiger forschen seit Anfang des Jahres an einem Heilmittel gegen Corona. Ein Wundermittel wurde bis heute weltweit nicht gefunden. Einzelne Hersteller mussten ihr Medikament sogar wieder vom Markt nehmen. Es kann durchaus sein, dass es das Antikörper-Medikament der Braunschweiger nie auf den Markt schafft. Die Herstellung eines Medikaments ist immer mit großen Risiken verbunden. Schirrmann ist aber zuversichtlich: „Wir haben hier bei unserem Wirkstoff eine besondere Situation, weil der Wirkmechanismus klar ist und unsere Daten sehr gut aussehen.“ Corat benötigt noch 60 Millionen Euro Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Das sehen das Land Niedersachsen und zwei Unternehmer sowie ein Privatier aus Braunschweig auch so. Die drei möchten ungenannt bleiben, im Sommer spendeten sie Corat Therapeutics aber zusammen mit der landeseigenen NBank einen einstelligen Millionenbetrag. Das Geld reicht bis zur klinischen Studie, sagte Schirrmann nun. Bis das Medikament auf dem Markt ist, schätzt der Geschäftsführer den weiteren Bedarf auf mindestens 60 Millionen. Beim Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland Medikamente zulässt, wollte man auf Anfrage keine Auskunft über Corat Therapeutics geben, da „solche Informationen der Vertraulichkeit von Seiten der Behörden unterliegen“, sagte eine Sprecherin. Sie wies darauf hin, dass in Deutschland 15 Medikamente in der Phase der klinischen Prüfung sind. Die Wettbewerber hatten zum Teil einen Vorteil, da sie auf bestehenden Medikamenten gegen andere Krankheiten basieren. Diesen Vorteil hatte auch Remdesivir vom Hersteller Gilead. Doch laut einer WHO-Studie soll es wenig helfen.