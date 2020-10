Baumschützer kämpfen für dieses Denkmal in Waggum

Braunschweig. Mahnwachen in Waggum sollen auf die Not der geschützten und gequetschten Blutbuche hinweisen.

Seit 2017 bangen die Waggumer Bürger um einen ganz besonderen Baum. Damals wurde das große Grundstück an der Bienroder Straße/Einmündung Erlenbruch verkauft. Die Planung eines Mehrfamilienhauses ließ für das dort wachsende ortsprägende Naturmonument nichts Gutes erahnen. Immerhin: Die vermutlich mehr als 175 Jahre alte Buche blieb. Doch jetzt wirkt die prächtige Krone an die Fassade des Neubaus gequetscht.

Die Stadt hat nachgemessen - es gab einen Baustopp

Immer wieder stand das Thema auf der Tagesordnung des Bezirksrats – vor allem aufgrund von Tatjana Jenzens Druck. Die BIBS-Vertreterin und stellvertretende Bezirksbürgermeisterin hatte die Verwaltung immer wieder mit Anfragen zu dem Baum gelöchert. Ihre Vermutung, dass der Neubau nicht die vorgeschriebenen 7,60 Meter Abstand von dem Baum einhalte, veranlasste die Stadt Anfang des Jahres sogar nachzumessen. Jenzen behielt Recht: Es waren nur 7,10 Meter. Folge: ein sofortiger Baustopp für Teile des Gebäudes.

Seitdem ist einiges passiert. Die zum Baum nächstgelegene Gebäudewand wurde um 1,25 Meter zurückversetzt, der Baum hatte nun wieder etwas mehr Platz. Aber die Äste ragten trotzdem bald wieder gegen die Wand. Auch die Tatsache, dass der Baum zusammen mit 44 weiteren Exemplaren seit Sommer auf einer von der Politik beschlossenen Liste von Naturdenkmalen steht, hat nichts an der Besorgnis geändert. Zwar gilt die Verordnung als Schutzschirm für den besonders wertvollen und stadtprägenden Baumbestand im Stadtgebiet und sieht regelmäßige Kontroll- und Pflegemaßnahmen seitens der Stadt vor. Doch inwieweit die Buche nicht schon jetzt unwiderruflich geschädigt ist, bleibt ungewiss.

Die Baumschutz-Initiative hat sich eingeschaltet

„Ich finde es einfach nur traurig. Viele Waggumer hatten gehofft, dass hier etwas schönes Neues entsteht“, sagt Tatjana Jenzen. Jetzt sehe alles eng und gequetscht aus, der blühende Mittelpunkt des Dorfes drohe ihrer Meinung nach einzugehen. „Damit kann doch der Bauherr eigentlich auch nicht glücklich sein“, sagt die BIBS-Frau – von den späteren Mietern ganz zu schweigen. Der Bauherr selbst war für unsere Zeitung für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Im Sommer hatte Kadir Erdal, Geschäftsführer des in Vordorf im Landkreis Gifhorn ansässigen Bauunternehmens K & E Haus GmbH, erklärt: „Der Erhalt des Baumes liegt mir am Herzen. Er soll dem Grundstück Charakter verleihen.“

Jetzt hat sich auch die Braunschweiger Baumschutz-Initiative eingeschaltet, die in Waggum kürzlich drei Mahnwachen abhielt. „So etwas habe ich auch selten gesehen. Die Äste kratzen ja schon an den Wänden. Wir befürchten, dass der Baum am Ende den Kürzeren ziehen wird“, sagt Sabine Sambou, die bei einer Mahnwache dabei war. Licht- und Bodenverhältnisse hätten sich massiv verändert. „Und oft wirkt sich so etwas ja erst mit zeitlicher Verzögerung aus“, sagt die Naturschützerin.

Sie und ihre Mitstreiter wollen weiter für den Baum kämpfen, fordern einen weiteren Gebäuderückbau sowie die Wiedereinführung einer Baumschutzsatzung. In Bezug auf den Fall in Waggum hat die Initiative schon einmal eine Sache klargestellt: Anders als auf der Naturdenkmal-Liste dargestellt, handelt es sich nicht um eine Rotbuche, sondern um eine Blutbuche.