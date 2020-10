Was ist gut für den Wald im Braunschweiger Norden?

Im Wald nördlich von Thune, dem Thuner Sundern, wandeln die Landesforsten zurzeit Kiefernbestände in Eichenmischwald um. Der BUND sieht das kritisch. Über die unterschiedlichen Sichtweisen diskutierten Eva Goclik und der langjährige Forstwirt Karl-Friedrich Weber, beide vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, mit Andreas Baderschneider, dem Leiter des Forstamts Wolfenbüttel. Redakteurin Cornelia Steiner war mit dabei.

Herr Baderschneider, was genau geschieht hier?

Andreas Baderschneider: Wir haben auf einer Fläche von 1,3 Hektar rund 190 mittelalte Kiefern geerntet. Der Bestand war mehrfach durch Sturm geschädigt. Ungefähr 120 stabile Kiefern sind als Überhalt und als Habitatbäume stehengeblieben. Demnächst pflanzen wir hier 6000 Eichen, zweijährige Pflanzen sind geplant, 50 bis 80 Zentimeter hoch. Hier nebenan haben wir schon 2012 einen großen Teil der Kiefernbestände in wertvollen Eichenmischwald umgewandelt.

Frau Goclik, was stört Sie daran?

Eva Goclik: Wir kritisieren, dass hier ein monotoner Altersklassenwald entsteht. Die Eichen sind alle gleich alt. Ein Wald ist aber viel nachhaltiger und widerstandsfähiger, wenn die Bäume unterschiedlich alt sind, und wenn es verschiedene Arten gibt. Wenn man hier durchgeht, sieht man, dass unter den Kiefern schon kleine Eichen hochgekommen sind, auch kleine Hainbuchen, Buchen, Birken, Ebereschen und Haselsträucher. Hier könnte auf ganz natürliche Art ein Mischwald entstehen, ohne dass man Kiefern fällen müsste. Ebereschen und Haselsträucher liefern etwa für Vögel und Kleintiere wertvolle Nahrung.

Andreas Baderschneider: Mag sein, dass es einzelne kleine Eichen gibt. Aber die werden keine Chance haben, in der Konkurrenz zu den angesamten jungen Buchen, Hainbuchen oder Ahornen durchzukommen und dann auch noch nutzbares Stammholz zu entwickeln. Wir lassen die kleinen Laubbäume übrigens stehen, die sich hier unter den Kiefern schon entwickelt haben.

Auf dieser Fläche nebenan haben die Landesforsten schon vor acht Jahren etliche Kiefern gefällt und Eichen gepflanzt. Foto: Stefan Lohmann

Was ist der Anlass für diese Umwandlung von Kiefer zu Eiche?

Andreas Baderschneider: Das geht auf den Flughafen-Ausbau zurück, den wir damals übrigens abgelehnt hatten. Diese Umwandlung hier ist eine der Ausgleichsmaßnahmen, die im Planfeststellungsbeschluss verbindlich festgelegt worden sind. Der Ausbau war ja auch ein Eingriff in ein Vogelschutzgebiet, der kompensiert werden muss. Es geht dabei vor allem um den Erhalt der Population der Spechte, insbesondere des Mittelspechts, der in dieser Region ein bedeutsames Vorkommen hat.

BZ: Warum werden für Spechte Kiefern gefällt?

Andreas Baderschneider: Man hat damals im Nahbereich des Flughafens nach Ersatzflächen gesucht. Der Thuner Sundern hat eine ähnliche Waldstruktur. Es wurden dann zwei Dinge festgelegt, die wir verpflichtend umsetzen müssen. Erstens: Pro Hektar Eichenbestandsfläche haben wir zwölf Habitatbäume ausgewählt, die dauerhaft bis zum Zerfall erhalten bleiben, also nicht forstwirtschaftlich genutzt werden. Alte Eichen sind sehr artenreich und ein Lebenselixier für Spechte. Zweitens: Insgesamt fast zehn Hektar Kiefernfläche sollen vorzeitig in naturnahe Eichenbestände umgewandelt werden.

Karl-Friedrich Weber: Und das ist überhaupt nicht sinnvoll. Aber dafür können die Landesforsten nichts, die müssen das jetzt so umsetzen. Das Problem ist, dass man im Zuge des Flughafen-Ausbaus empfohlen hat, hier etwas zu kompensieren, was nicht zu kompensieren ist: Wenn ein Eichenwald mit hoher Brutdichte wie in Waggum verschwindet, dann kann man das nicht kompensieren. Bei einer Eichenpflanzung, wie sie hier umgesetzt wird, dauert es 100 bis 120 Jahre, bis überhaupt wieder ähnliche Strukturen entstehen. Das ist zeitlich eine Riesenlücke, in der die Spechtpopulation nichts davon hat.

BZ: Wie sehen Sie das, Herr Baderschneider?

Andreas Baderschneider: Das sehe ich in diesem Punkt genauso wie Herr Weber. Wir hätten das jetzt auch noch nicht gemacht, wenn wir nicht rechtlich verpflichtet gewesen wären. Diese Kiefern sind etwa 70 Jahre alt und haben damit noch nicht die Dimension, die wir eigentlich anstreben. Normalerweise sollen sie dicker sein. Wir lassen sie im Regelfall 100, 120 oder 140 Jahre alt werden. Erst dann hätten wir sie geerntet und eine Umwandlung in Laubholz durchgeführt.

BZ: Führt das frühere Fällen und Verkaufen zu einem Verlust?

Andreas Baderschneider: Die Nutzungseinbußen durch die vorzeitige Ernte sind damals berechnet und entschädigt worden. Allerdings hätten wir von uns aus jetzt noch ein wenig gewartet, weil die Preise für Nadelholz gerade schlecht sind. Wir sind aber rechtlich verpflichtet, die Maßnahmen zeitnah umzusetzen – und die Untere Naturschutzbehörde hat darauf gedrängt, dass es jetzt weitergeht.

Und so ganz schlecht finde ich es auch nicht, was wir jetzt machen, auch wenn es zugegebenermaßen viele Jahrzehnte dauert, bis der Specht und andere Tierarten sich wohlfühlen. Grundsätzlich sehe ich es so, dass wir Eichen pflanzen müssen, wenn wir flächige Eichenwälder langfristig erhalten wollen. Die entstehen nicht von allein. Und wenn die nachfolgenden Generationen in 150 Jahren kein wertvolles Eichenholz brauchen, weil es dann vielleicht andere Rohstoffe gibt, dann können sie ja auch alle Eichen für die Spechte stehen lassen.

Eva Goclik: Hier spielt nun wieder unsere etwas andere Sichtweise rein. Die Landesforsten waren jetzt zwar zu diesem Schritt verpflichtet, aber sie hätten ja unabhängig davon in 50 Jahren dasselbe gemacht und einen gleichaltrigen Eichenwald gepflanzt. Aus Naturschutzsicht sollte die Umwandlung in einen Laubmischwald behutsamer ablaufen, nicht durch Kahlschlag.

Andreas Baderschneider: Von Kahlschlag kann nicht die Rede sein. Rund 120 stabile Kiefern sind ja stehengeblieben, und auch die jungen Bäume haben wir gelassen – Birken, Hainbuchen, Buchen und Erlen.

Eva Goclik: Aber die Kiefern, die stehen geblieben sind, überleben das doch in der Regel nicht. Die sind den Waldverbund gewohnt und werden jetzt viel stärker Sonne und Sturm ausgesetzt. Wenn man einen nachhaltigen Wald haben will, hätte man in die bestehenden Löcher Eichengruppen pflanzen sollen, anstatt so massiv einzugreifen. Mit Blick auf Klimawandel und zunehmende Trockenheit muss man doch versuchen, einen natürlichen Wald hinzubekommen, keine Holzplantage. Wenn man die Kiefern stehengelassen hätte, gäbe es für den nachwachsenden Mischwald gleich eine Beschattung, darüber hinaus speichern umgestürzte Bäume Wasser.

Die Landesforsten waren verpflichtet, die Kiefern jetzt vorzeitig zu fällen. Normalerweise hätten sie die Bäume noch ein paar Jahrzehnte wachsen lassen. Foto: Stefan Lohmann

BZ: Da geht es jetzt um die Grundsatzfrage, wie intensiv wir Wälder nutzen wollen. Die Nachfrage nach Holz ist groß. Die Landesforsten haben zehn Prozent ihres Bestands als „Urwälder von morgen“ ausgewiesen, in denen sie auf Holzernte und Pflege verzichten. Das ist doch ein Anfang, oder?

Karl-Friedrich Weber: Ja. Ich sehe es so: Das Rentabilitätsdenken darf nicht im Vordergrund stehen. Auch im Naturwald kann man gutes Holz ernten. Und wenn die Eiche von Anfang an mit drin ist, wenn auch in geringer Stückzahl, hat sie durchaus Chancen, groß zu werden. Da bin ich also anderer Meinung als Herr Baderschneider. Was Sie hier machen, kostet einfach nur viel Geld. Sie pflanzen jetzt 6000 Eichen. Die Kosten schätze ich mal auf 15.000 bis 20.000 Euro. Das sind aber nur die Anfangskosten. Dieser Waldbau ist extrem unwirtschaftlich und unökologisch. Spätestens nach 30 Jahren müssen sie das erste Mal selektieren, weil die Bäume gleichwüchsig sind – die haben alle den gleichen Lichtbedarf, bedrängen sich, machen sich Konkurrenz. Da muss man eingreifen, ob man will oder nicht. Das gibt es in einem ungleichaltrig wachsenden Wald nicht. Die Natur regelt das auf eine fantastische Art und Weise ganz allein.

BZ: Sie würden also alles der Natur überlassen?

Karl-Friedrich Weber: Nein, aber man muss keine flächenhafte Bepflanzung machen, sondern man kann kleinere Gruppen von Eichen pflanzen, dort wo Platz ist. Dann sind das keine 6000 pro Hektar, sondern nur 1000. Denn wenn ich den Bestand ernte, rechne ich ohnehin nur mit bis zu 200 alten, dicken Bäumen. Das sind dann nicht nur Eichen, sondern zum Beispiel auch Buchen und Linden.

Den hohen Ausgangsbestand von 6000 braucht man doch hier jetzt nur deshalb, weil die Eiche sich strecken muss – und das tut sie nicht wie ein Nadelholz von selbst, sondern dazu braucht sie ein bisschen Gedränge. Im Naturwald wird dieses Gedränge aber durch die Naturverjüngung schon von allein hergestellt. Ein alter Kiefernwald mit einer zweiten Baumschicht, einer Laubholzschicht, ist das Vielfältigste, was man sich vorstellen kann. Die Eiche ist in Reinbeständen nie natürlich vorgekommen. Sie war immer in Buchenbeständen da, wo sie im Vorteil war oder durch Zufall hingebracht wurde.

Andreas Baderschneider: In der Begründung von Eichenkulturen haben wir einen anderen Ansatz. Es ist wichtig, dass sie dicht und geschlossen aufwachsen. Dadurch drücken sie sich gegenseitig hoch und verlieren unten die Äste, so dass man sie als Holz gut nutzen kann. Mischbaumarten werden sich später einstellen. Unser Ziel ist eben auch, dass nachhaltig wertvolles Eichenholz produziert wird, damit daraus wunderbare Holzmöbel und Parkettfußböden hergestellt werden können. Und da sehe ich nicht, wie dies mit der von Herrn Weber propagierten Methode auf ganzer Fläche gesichert werden soll.

BZ: Warum nicht?

Andreas Baderschneider: Die Eiche ist gegenüber den meisten Mischbaumarten konkurrenzschwach und würde weitgehend verloren gehen, wenn nur geringe Stückzahlen gepflanzt werden würden. Die großflächigen alten Eichenwälder im Thuner Sundern, über die wir uns jetzt freuen, wurden vor 150 Jahren ebenfalls als Reinbestände begründet, weisen jetzt aber auch viele Mischbaumarten auf. Mit der von Herrn Weber beschriebenen Methode ließe sich das hier angestrebte Ziel – alte Eichenwälder mit wertvollem Nutzholz und gleichzeitig mit vielen Habitatbäumen für die Spechte – nicht verwirklichen.

Karl-Friedrich Weber: Es gibt genügend Beispiele in Deutschland, wo man nachweisen kann, dass es geht. Das ist doch das waldpolitische Ziel der gesamten Forstwirtschaft: ein kleinflächig mosaikartiger, ungleichaltriger Wald, der vertikal und horizontal gestuft ist mit einem höchsten Grad an Strukturvielfalt. Man muss dann wenig pflegen und erhält wertvolles Holz und Wirtschaftlichkeit. Das gibt es in Deutschland nur auf einem kleinen Teil der Fläche. Diesen Prozess muss man beschleunigen.

Andreas Baderschneider: Darauf zielen auch unsere Konzepte hin. Die Bewirtschaftung unserer Buchenwälder im Femelbetrieb ist das klassische Beispiel. Damit ist die Entwicklung mehrstufiger Mischwälder aus einschichtigen Waldbeständen gemeint. Das dauert Jahrzehnte, und dafür braucht man einen langen Atem – den haben wir Förster. Ganz konkret: In gleichaltrigen Buchenbeständen werden punktuell einige Bäume geerntet, welche die Zielstärke erreicht haben. Andere Bereiche werden bewusst zunächst nicht beerntet.

Auf den entstehenden Bestandeslücken – forstlich: „Femel“ – können Lichtbaumarten wie Esche oder Ahorn eingebracht werden, während sich in den schattigeren Bereichen die Buche natürlich verjüngt. Durch lange Verjüngungszeiträume entstehen so sehr strukturreiche Wälder. Dieses Vorgehen ist aber leider nicht geeignet, um großflächige Eichenwälder zu entwickeln, wie es im Thuner Sundern erforderlich ist.

BZ: Frau Goclik, Herr Weber, wie stehen Sie abschließend dazu?

Eva Goclik: Dass auf der Fläche, auf der die Kiefern eingeschlagen wurden, der natürliche Jungwuchs erhalten bleibt, und dass sie nicht mit Forstmulchern bearbeitet wird, begrüßen wir. Das ist ein Ansatz, eine höhere Strukturvielfalt zu erreichen. Eine Entwicklung der natürlichen Bodenvegetation wird dort aber noch Jahrzehnte benötigen.