SPD will Bordell-Pläne in Gliesmarode auf jeden Fall verhindern

Das geplante Bordell an der Berliner Straße sorgt weiter für Unmut bei vielen Bürgern. Zum Bürgerdialog der SPD unter dem Titel „Nein zum möglichen Bordell in Gliesmarode – Was kann die Kommunalpolitik jetzt tun?“ kam die höchstmögliche Zahl von 80 Besuchern in die Brunsviga. Dabei mussten sich Landtagsabgeordneter und Ratsherr Christoph Bratmann sowie die Ratsfrauen Nicole Palm und Annette Schütze auch kritische Fragen gefallen lassen. Der Landtagsabgeordnete Christos Pantazis hatte aus terminlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Hier eine Auswahl der wichtigsten Fragen.