Braunschweigs fröhliche Weihnachtsengel à la James Rizzi

Braunschweig. Noch zwei Monate bis Weihnachten – die Vorbereitungen können beginnen. Am Samstag kommt die neue Charity-Sammelkugel in den Verkauf.

Auf der Weihnachtskugel, die der Lions Club Braunschweig jedes Jahr in limitierter Auflage herausgibt, befindet sich in diesem Jahr nicht nur ein Engel: Auf der roten Kugel tummeln sich sechs fröhlich-bunte Engel und ein Troll. Sie alle stammen aus der Feder des verstorbenen PopArt-Künstlers James Rizzi. Am kommenden Samstag startet der Verkauf der Charity-Kugeln.

Seit 20 Jahren steht das Rizzi-Haus in Braunschweig „Es sind Original-Entwürfe aus dem Archiv des Künstlers“, erklärt Michael Schwarze, Präsident der Lions. Die Galerie von Olaf Jaeschke habe dazu Kontakt mit den Nachlassverwaltern des US-Künstlers aufgenommen. Über die Rizzi-Engel freue man sich in diesem Jahr ganz besonders, erklärt Schwarze: Zum einen wäre der Künstler in diesem Monat 70 Jahre alt geworden, zum anderen steht das „Happy Rizzi-House“, dessen Anblick wohl jeder Braunschweiger kennt, seit genau 20 Jahren zwischen Magniviertel und Bohlweg. So sieht die neue Sammelkugel aus: Sechs fröhlich-poppige Engel und ein Troll tummeln sich auf der Rizzi-Kugel. Foto: Manfred Mauksch / privat 4000 Kugeln wurden mit dem neuen Motiv bedruckt. Die Charity-Aktion geht mit der Rizzi-Kugel ins sechste Jahr. Längst sind die originellen Christbaumkugeln, die jedes Jahr von einem anderen Künstler gestaltet werden, zu einem begehrten Sammelobjekt avanciert. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Mal kommt der Engel blond und lieblich, mal pummelig-barock, mal rockig-wild daher. Aktion für den guten Zweck Die Aktion hat bislang rund 120.000 Euro eingebracht. Das Geld kommt stets sozialen Projekten in der Region zu Gute. Diesmal sind das: „Eine Region für Kinder“, die Braunschweiger Tafel, die Reittherapie KöKi und das Projekt „Codenauten“. Die Idee der Charity-Weihnachtskugel wurde bundesweit von anderen Lions-Clubs adaptiert, wenn auch zum Teil in veränderter Form. „In Celle wird die Kugel jedes Jahr vom selben Künstler gestaltet, dafür variiert das Motiv“, gibt Schwarze ein Beispiel. Übrigens: Wer nicht von Beginn an gesammelt hat, kann in der Galerie Jaeschke nach Kugeln aus den Vorjahren fragen. Zum Teil gibt es noch einen kleinen Bestand. ---- INFOS RUND UM DIE KUGEL - Ab Samstag, 24. Oktober, gibt es die Sammelkugel wieder in unserer Region zu kaufen. Verkaufsstellen in der Braunschweiger Innenstadt sind zum Beispiel die Buchhandlung Graff, Bürobedarf Weiss, das BZV Medienhaus, die Galerie Jaeschke, die Touristinfo und die Filialen der Bäckerei Milkau. 7,50 Euro kostet die Weihnachtskugel. - Diese Künstler haben bereits eine Weihnachtskugel gestaltet: Barbara Wedegärtner (2015), Max Grimm (2016), Künstler Herman (2017), Charles Kaufmann (2018), Jörg Döring (2019) und James Rizzi (2020).