Die Weihnachtskugel rollt wieder

Der Engel sieht diesmal aus, wie man sich einen Engel so vorstellt: rosiges Gesicht, blonde Haare bis über den Po, ein seliges Lächeln.

„In diesem Jahr ist er ganz klassisch ausgefallen“, sagte Lutz Thomas, Vize-Präsident des Lions Club Braunschweig am Samstag. Mit der Vernissage in der Galerie Jaeschke startete der Verkauf der diesjährigen Weihnachtskugel.

Wir erinnern uns an die Engel der Vorjahre: an den drallen Barock-Engel, die coole Version mit Victory-Zeichen und den zerzausten Engel, „der aussah wie die junge Nina Hagen“, wie Lutz Thomas findet.

Der Engel ist also immer für eine Überraschung gut. Aber nicht nur dafür: Vor vier Jahren hat der Lions Club Braunschweig die Charity-Aktion „Helfen beim Helfen“ mit den Weihnachtskugeln ins Leben gerufen, um etwas Gutes zu tun. 4000 bis 5000 Weihnachtskugeln wurden jedes Jahr verkauft. Rund 70 000 Euro sind dabei für die unterschiedlichsten sozialen Projekte zusammengekommen.

Drei Engel für Braunschweig: Lutz Thomas vom Lions Club (von links), Künstler Charles Kaufman und Galerist Olaf Jaeschke. Foto: Peter Sierigk

In diesem Jahr wird gleich für drei gute Zwecke gesammelt: Die Hälfte des Erlöses geht an die „German Church School“ in Äthiopien, die derzeit vom früheren Braunschweiger Domprediger Joachim Hempel geleitet wird.

Das übrige Geld fließt je zur Hälfte in regionale Projekte: Unterstützt werden die „Weggefährten“, das ist der Elternverein zur Unterstützung tumorkranker Kinder Braunschweig, sowie der Verein Hospizarbeit Braunschweig.

Jedes Jahr gestaltet ein anderer Künstler den Engel auf den weinroten Kugeln, den Kontakt vermittelt Galerist Olaf Jaeschke. In diesem Jahr stammt der Entwurf aus dem Computer von Charles Kaufman. Der Maler und Zeichner wuchs in den USA auf und lebt nun in Deutschland. Bei der Vernissage gab er zu, dass der Engel durchaus eine Herausforderung gewesen sei: Es sei gar nicht so leicht, ein passendes Motiv für eine so kleine und gewölbten Fläche zu finden.

Ab sofort gibt es die Sammelkugel wieder zu kaufen, etwa in der Buchhandlung Graff, bei Bürobedarf Weiss, in der Touristeninfo und im BZV Medienhaus. 7,50 Euro kostet sie. Eine vollständige Liste aller 17 Vorverkaufsstellen findet man im Internet: www.weihnachtskugel-lions.club