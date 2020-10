Neuer Auftritt: Braunschweiger Wabbel-Schocker zum Fremdschämen

Wenn dieser Mann aus Braunschweig auftritt, hagelt es Schlagzeilen, an denen man gewisse Abstufungen der Presse erkennen kann. „Nackter schockt bei Supertalent“, titelte zuletzt die ansonsten eher unerschrockene „BZ“ aus Berlin. „Zwischen Staunen und Fremdschämen“ fand sich hingegen die „Augsburger Allgemeine“ wieder, ein Stadium, dem auch wir bei Stefan Choné anhängen.

„Mr. Bauchrolle“ tritt wieder bei RTL an

Nun ist es wieder so weit. Samstagabend darf man wieder staunen und sich schämen. Dann hat „Mr. Bauchrolle“, wie er in Fachkreisen genannt wird, wieder seinen großen Auftritt beim RTL-„Supertalent“, online auf TVNOW. Die vom Sender gelieferten Pressefotos lassen obenrum und untenrum nichts Gutes erwarten. Da die Bildauswahl zum Kerngeschäft der Redaktion zählt, haben wir uns mal wieder für einen schwabbeligen Kompromiss entschieden.

In Grunde genommen ist die Sache ernst. Stefan Choné (65), dessen Bauchpartie furchteinflößend wie eine Nordseebrandung zu rollen vermag, ist als Einzelkünstler gerade in diesen Tagen auf TV-Einnahmen angewiesen. Quotenfixierte Programmmacher und Redakteure schlachten die Selbstentblößung noch jeder armen Wurst routiniert aus. Es verfängt in jedem Fall, denn die einen schauen’s, um sich zu amüsieren, die anderen, um sich zu gruseln. Unsereiner sollte da den Bauch einziehen, denn er schreibt grad selbst am Aufmacher über die Speckrolle.

Kritiker: „Sinnbild des Niedergangs“ im Endstadium exzessiver Hässlichkeit

Schon seit 2009 geistert Choné sporadisch bei RTL herum, mal nur mit notdürftig bedeckendem Tanga bekleidet, mal als Flug-Ente, stets aber als Wabbel-Schocker, einmal sogar in Lederhose mit Hitler-Bärtchen, ein „Sinnbild des Niedergangs“ im Endstadium exzessiver Hässlichkeit wie TV-Kritiker schreiben. Es nützt nur nichts.

Choné, ein graduierter Sozialpädagoge, tritt sonst in Clubs auf, auch schon mal auf Mallorca. Es heißt, er hat Telekommunikationsprodukte verkauft. Er sieht sich selbst als Unterhaltungskünstler, spielt tatsächlich mehrere Instrumente, als Kind hatte er Ballettunterricht, wie er dem Szenemagazin „Subway“ erzählte. Im Januar 2018 verlor er beim verheerenden Brand in der Hochstraße seinen gesamten Hausstand. Da tat er uns leid, wir hofften mit ihm. Das tun wir nun auch. Mehr kann man nicht tun.