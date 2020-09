Falsche Dachdecker stehlen in Stöckheim wertvollen Schmuck

Die Polizei sucht einen weißen Transporter mit Osnabrücker Kennzeichen und einer Aufschrift, die auf verschiedene Dienstleistungen hinweist. Mehrere vermeintliche Handwerker sollen hiermit unterwegs gewesen sein, heißt es im Polizeibericht.

Bereits am vergangenen Donnerstag klingelte demnach ein dunkel bekleideter Mann an der Haustür eines Ehepaares in Stöckheim. Er habe dem Senior erklärt, dass er als Dachdecker in der Nachbarschaft tätig gewesen sei. Hierbei habe er angeblich festgestellt, dass auch an diesem Haus Arbeiten anstehen würden und Dachziegel ausgetauscht werden müssten.

Gemeinsam gingen sie zur Rückseite des Wohnhauses, um das Dach näher in Augenschein zu nehmen. Ein weiterer vermeintlicher Handwerker kam noch mit einer Leiter hinzu, die aus einem weißen Transporter geholt wurde. Diese Situation nutzten weitere Personen aus, betraten das Reihenhaus durch die geöffnete Haustür und entwendeten Schmuck aus den Wohnräumen im Wert von mehreren Tausend Euro, berichtet die Polizei weiter.

„Nachdem die Männer keine Einigung in Bezug auf die Dacharbeiten finden konnten, verließen die Unbekannten das Grundstück. Erst im Anschluss an ihre Mittagsruhe stellten die beiden Senioren den Diebstahl ihres Schmucks fest“, berichtet die Polizei.

Den Beamten beschrieb der Ehemann den ersten Handwerker als eher klein und dunkel gekleidet, den zweiten als schlank, blond und 30 bis 40 Jahre alt. Der weiße Transporter hatte ein Kennzeichen aus Osnabrück und seitlich eine Aufschrift zu diversen Handwerkerarbeiten. Eine Firma sei nicht angegeben gewesen.

Mehrere männliche Personen hielten sich laut Aussage des Geschädigten in dem Fahrzeug auf. Einen Fahrzeugtyp habe er nicht benennen können.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Personen, die das Fahrzeug oder die dazu gehörigen Männer gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 zu melden.

red