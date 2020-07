Feuerwehr Braunschweig holt Feiernden aus der Oker

Braunschweig. Zu einem vermeintlichen Badeunfall ist es am späten Donnerstagabend an der Rosentalbrücke in Braunschweig gekommen. Doch es gab Entwarnung.

In ausgelassener Stimmung hat eine Gruppe junger Leute am späten Donnerstagabend an der Rosentalbrücke in Braunschweig gefeiert. Wie die Feuerwehr Braunschweig mitteilt, stieg einer der Feiernden gegen 22.30 Uhr in die Oker.

Ertrinkender stellte sich als gewöhnlicher Schwimmer in guter Laune heraus

Passanten deuteten die Stimmung fehl und nahmen an, der Mann ertrinke in der Oker. Daher riefen sie die Feuerwehr, die kurz darauf eintraf und denn Mann aus dem Gewässer holte.

Wegen des Verdachts auf Unterkühlung brachten Rettungskräfte den Nachtschwimmer in ein Krankenhaus. Immer wieder kommt es zu Badeunfällen in Braunschweig und Umgebung. Vor zwei Wochen ertrank ein Mann im Ölper See.

red