School’s-Out-Party fällt in Braunschweig wegen Corona aus

Braunschweig. Es war zu erwarten – nun ist es amtlich: Die „School’s Out“-Party in Braunschweig fällt in diesem Jahr aus.

Die Feier „School’s Out“ im Bürgerpark zum Ende des Schuljahres muss in diesem Jahr ausfallen. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Grund ist die Corona-Pandemie.

„Dies ist nicht nur schade für die Schülerinnen und Schüler, die seit Beginn der Pandemie intensiv beeinträchtigt wurden, sondern auch für den Stadtschülerrat sowie das Schools-Out-Team, die alle die Feier traditionell gemeinsam organisieren“, heißt es in der Mitteilung weiter. Aus Gründen des Infektionsschutzes könne eine solche Großveranstaltung allerdings – trotz aller bisherigen Lockerungen – in diesem Jahr gemäß Verordnungslage nicht stattfinden.

Alternativen wurden diskutiert

Das Team des Kinder- und Jugendschutzes der Stadt Braunschweig, das die Veranstaltung stets unterstützt, bedauere es sehr, den jungen Menschen in diesem Jahr keine Feier zum Beginn der Sommerferien anbieten zu können. Das Organisationsteam habe Alternativen durchgespielt, doch angesichts der Hygienevorgaben sei keine realistisch. Ein kleiner Trost: Die Planungen für 2021 laufen bereits, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Veranstalter hofften also auf eine schöne Feier im nächsten Jahr.

Die Stadt Braunschweig bittet die Jugendlichen um Rücksicht

Bei allem Verständnis für die Enttäuschung wegen der ausgefallenen Veranstaltung bittet die Abteilung Jugendschutz der Stadt Braunschweig die Jugendlichen allerdings auch um Rücksicht: „Wir wissen, dass dies auch für junge Menschen schwierige Zeiten sind. Und wir wissen auch, wie wichtig das Zusammenkommen und gemeinsame Feiern zu Beginn der Sommerferien sonst sind. Die Schools Out-Feier haben wir ja immer mit großer Freude begleitet, aber in diesem Jahr ist die Situation einfach schwierig. Wir bitten euch daher: Haltet euch an die aktuellen Verordnungen und Kontaktbeschränkungen.“ Das bedeute: Treffen im kleinen Kreis – maximal zehn Personen aus verschiedenen Haushalten – und verantwortungsvoller Umgang mit der Situation. „Wenn wir jetzt Solidarität zeigen und zusammenhalten, kommen wir schneller wieder in eine Normalsituation und können hoffentlich wieder gemeinsam feiern. Bitte bleibt gesund und achtet aufeinander“, sagte Philip Heinemann von der Stelle Kinder- und Jugendarbeit der Stadt, zuständig auch für den Jugendschutz.

red