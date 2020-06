Braunschweig. Nummer zwei von sieben ist da: In der Nacht zu Mittwoch traf ein weiterer Tramino II ein. Fest steht nun auch, wann die nächsten folgen.

Der zweite Tramino II trifft in Braunschweig ein

Wie die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) mitteilt, wurde die Bahn „sicher auf die Gleise gesetzt und ins Tramdepot gezogen“.

Auf einem Tieflader war der über 50 Tonnen schwere Tramino II drei Tage unterwegs. Über eine Schienenrampe wurde die neue Stadtbahn demnach von der Ladefläche des Tiefladers sicher auf die Gleise vor dem Tramdepot gerollt und von einem Lastenschleppfahrzeug ins Depot gezogen. „Wir sind froh, dass nach einiger Verzögerung nun auch der zweite von sieben Tramino II in Braunschweig eingetroffen ist“, sagte Jörg Reincke, Geschäftsführer der BSVG. „Geplant war eine Auslieferung der weiteren Tramino II bereits im April und Mai, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Es war unseren Technikern nicht möglich nach Polen zu reisen, um in dem Werk in Siedlce die technische Abnahme der fertigen Bahnen vorzunehmen. Diese ist nun erfolgt, und jetzt können auch die Techniker aus Polen nach Braunschweig kommen, um den Tramino II für den Stadtbahnbetrieb betriebsfertig zu stellen“, erklärt Reincke.

„Bereits in der nächsten Woche kommt dann die dritte Stadtbahn nach Braunschweig und aller Voraussicht nach werden die letzten Tramino im September geliefert. Wir werden sie schnellst möglich für den Betrieb fertigstellen und gehen davon aus, dass im Herbst alle sieben Bahnen in Braunschweig den Fahrgast- und Linienbetrieb aufgenommen haben werden“, sagt Jörg Reincke. Im neuen Außendesign der BSVG würden die „modernen, in den Grundfarben Rubinrot und Weiß gehaltenen Stadtbahnen das Stadtbild bereichern“.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Bahnen werde die Stadtbahnflotte und damit dann die gesamte Fahrzeugflotte der BSVG zu 100 Prozent niederflurig und barrierefrei sein. Die hochflurigen Straßenbahnwagen der 77er und 81er Baureihen würden ebenso wie die 74er Beiwagen dann schrittweise ausgemustert. Die Gesamtauftragssumme für die sieben Stadtbahnen beträgt laut BSVG 18,9 Millionen Euro. Der Kauf werde zu 50 Prozent durch die Landesnahverkehrsgesellschaft gefördert.