Wer in Zeiten von Corona umziehen möchte, braucht länger

Schon viele Monate stand das Datum fest: Anfang April sollte der Umzug über die Bühne gehen. Freunde sollten Victoria Pahl und Julian Eggers helfen, die Möbel von der Braunschweiger Innenstadt in die neue Wohnung nach Lamme zu bringen. Und dann kamen Corona und jede Menge Einschränkungen. „Wir wollten alles an einem Tag rüberbringen“, berichtet Julian Eggers. Nun hat das Paar die Sachen nach und nach in die neue Wohnung gebracht. Die beiden Braunschweiger sind froh, dass die alte Wohnung nicht gleich wieder bezogen wird und der Auszug der Vorbesitzer in Lamme rechtzeitig geklappt hat. „Wir haben somit etwas mehr Zeit gehabt“, freut sich Victoria Pahl. Orientiert haben sich die beiden an der Positivliste des Landes Niedersachsen. So hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Bezug auf die aktuell geltende Allgemeinverfügung eine Liste veröffentlicht, die Orientierung bei der Auslegung der kontaktreduzierenden Maßnahmen gibt, teilt die Stadt Braunschweig auf Anfrage mit. „Demnach ist bei privaten Umzügen möglichst ein gewerbliches Umzugsunternehmen zu beauftragen. Wenn ein Umzug ohne einen solchen Dienstleister durchgeführt wird, gilt auch hier die in der Allgemeinverfügung festgesetzte Personengrenze von maximal zwei Personen beziehungsweise nur Personen, die im selben Hausstand leben“, betont Fabian Kappel aus der Pressestelle.

Besondere Maßnahmen müssen auch Umzugsunternehmen derzeit treffen. Foto: Stefanie Boukricha

Haben die Umzugsunternehmen der Stadt demnach aktuell mehr zu tun? „Wir haben weniger Aufträge. Wenn man diesen Monat mit dem im Vorjahr vergleicht, sind es ungefähr 30 Prozent weniger. Viele Kunden verschieben Aufträge, wenn es geht. Das ist in dieser Zeit auch völlig legitim. Wir versuchen, unsere Unkosten und Löhne so gut es geht zu decken“, teilt Hasan Kopalla vom Braunschweiger C&K-Umzugsservice mit. Das Arbeiten ist derzeit natürlich auch für Umzugsunternehmen ein anderes: „Wir haben die Maßnahmen getroffen, die wir treffen können. Wir fahren nur noch zu zweit zu den Kunden, zuvor sind wir meist zu dritt oder zu viert gefahren“, erklärt der Braunschweiger. Es gebe Handschuhe und Mundschutz für die Mitarbeiter, die zudem Overalls aus Stoff tragen, die man bei 60 Grad waschen kann. „Außerdem verzichten wir darauf, den Kunden die Hand zu geben.“

