Erster Corona-Todesfall in Braunschweig

In Braunschweig hat es einen ersten Sterbefall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gegeben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, handelt es sich um einen 77-jährigen Mann, der vor einigen Tagen aufgrund einer anderen Erkrankung in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. In diesem Zusammenhang sei er auch positiv auf Corona getestet worden. Er ist am Montag verstorben.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Bislang wurden insgesamt 148 Corona-Fälle in Braunschweig nachgewiesen. Davon sind 105 Menschen derzeit erkrankt. 43 weitere sind bereits genesen. In den Braunschweiger Krankenhäusern werden derzeit 30 Personen aufgrund von Corona behandelt, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Darunter seien auch Patienten aus der Region.

