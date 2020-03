Musik gegen Corona-Krise: Braunschweig singt und musiziert mit

Braunschweig. Am Sonntag um 18 Uhr erklingt bundesweit aus Fenstern und von Balkonen Beethovens „Ode an die Freude“. Machen Sie mit!

Die Italiener machen es vor: Seit Wochen erklingt von Balkonen und aus Fenstern Musik – Menschen singen und musizieren gegen die Corona-Krise, mit Gitarren, Trommeln, Geigen, Töpfen und Pfannen. Sie wollen all der Dramatik in ihrem Land ein wenig Freude entgegensetzen, Mut machen. Sie wollen das Miteinander stärken, bei aller Distanz.

Singen gegen Corona-Frust: Italien macht’s vor

Nach dem Vorbild des italienischen „Flashmob sonoro“ wollen auch in Deutschland an diesem Sonntag, 22. März, um 18 Uhr überall Menschen an ihren Fenstern gegen die Einsamkeit singen. Jeder kann mitmachen, egal ob mit Instrument oder ohne. Auch etliche Orchester beteiligen sich – natürlich musizieren die Mitglieder in ihren Privatwohnungen. Jeder für sich, und doch alle zusammen. Anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven in diesem Jahr wird die „Ode an die Freude“ („Freude schöner Götterfunken“) ausgewählt.

Musizieren erwünscht – aber bitte allein

Auch Braunschweig ist dabei. Domkantor Gerd-Peter Münden ermuntert alle, mitzumachen: „Ich finde, wir sollten die Europahymne am Sonntag in Braunschweig auch singen und damit zum Ausdruck bringen, dass wir solidarisch mit den europäischen Völkern sind, die es heuer so hart trifft.“

Singen und musizieren auch Sie mit – aber bitte jeder für sich allein! Wer will, kann kleine Filme drehen und unter dem Hashtag #braunschweigmusziertdaheim in den sozialen Medien teilen – so können möglichst viele an dem „Massenkonzert“ teilhaben. Und wer tolle Fotos macht, kann diese gern auch an redaktion.online@bzv.de schicken.

