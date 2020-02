Urteil im Salzgitteraner „Ehrenmord“-Prozess erwartet

Im Mordprozess um tödliche Schüsse in einem Hinterhof in Salzgitter-Lebenstedt soll am Donnerstag ab 9 Uhr am Braunschweiger Landgericht das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 34 Jahre alten Syrer vor, den aus dem Irak stammenden Lebensgefährten seiner Schwester am 26. Januar 2019...