Die Ortsfeuerwehr Querum am Feuerbergweg am Sonntagabend im Einsatz – eine Bö hat hier eine Stromleitung heruntergerissen

Gespannte Erwartung vor dem Sturm in der Nacht in Braunschweig

Der Sonntag ist gespanntes Warten auf Sturmtief „Sabine“. Alles ist vorbereitet, man ist auf alles vorbereitet. „Wir stehen Gewehr bei Fuß“, heißt es in der Feuerwehr-Leitstelle. Doch der Höhepunkt wird erst in der Nacht erwartet – und erst am Montag wird man genau wissen, wie schlimm es war und ob es große Schäden gegeben hat.

Gegen Abend statten wir der Freiwilligen Feuerwehr in Querum einen Besuch ab. Es rüttelt bereits schwer, die Kraft der Böen hat gegen 20.30 Uhr bereits eine brutale Macht erreicht. Gerade ist ein Einsatz an der Dibbesdorfer Straße erledigt – dort hat der Sturm eine Baustellenabsperrung umgeweht.

Sofort Folgeeinsatz in Gliesmarode – ein Wohnungsbrand mit Verletzten. Und auch danach kommen sie nicht zur Ruhe – sofort geht es jetzt zum Feuerbergweg, wo im Sturm eine Stromleitung heruntergekommen ist, die hier Einfamilienhäuser versorgt. Das kann gefährlich werden. Der Energieversorger wird alarmiert, um den Strom zu unterbrechen. Bis dahin sichern Querums Kräfte alles ab. Und hoffen, dass es nicht noch ganz dick kommt in dieser Nacht, aber sicher ist das nicht. Man wird sehen ...

Tagsüber war bereits alles vorbereitet. Sowohl personell als auch technisch hatte sich Braunschweigs Feuerwehr vorsorglich auf größere Schadensereignisse und entsprechende Einsätze eingestellt. Gegen Mittag ist es noch weitgehend ruhig, wird die Lage noch beobachtet, doch die notwendigen Führungsstrukturen und Einsatzszenarien sind bereits aufgebaut.

Das notwendige zusätzliche Personal ist ebenso wie die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt bereits alarmiert beziehungsweise abgestimmt. Zunächst ging man in der Braunschweiger Einsatzleitzentrale in der Feuerwehrstraße davon aus, dass man bereits zwischen 16 und 18 Uhr ins nächste Stadium eintreten könnte und „energischer einsteigen“ müsse. Dann werde man mehr wissen, hieß es, auch über den tatsächlichen Verlauf von Sturm „Sabine“ in der Region.

Aber es blieb zunächst ruhig. Dennoch wurden zur Entlastung der zentralen Einsatzleitstelle zwei weitere Leitstellen in Braunschweig eingerichtet werden – eine im Osten der Stadt in Querum, eine für den Süden im Katastrophenschutzzentrum in der Eisenbütteler Straße.

Während in ganz Deutschland erwartet wurde, dass „Sabine“ Spuren hinterlässt, jagte in Querum bereits ein Einsatz den nächsten. Die Bahn stoppte Züge, Fähren fuhren nicht, Sportveranstaltungen wurden abgesagt. In Braunschweig ging man am Abend bei Alba nach Prüfung der Wetterdaten davon aus, dass am Montagmorgen die Müllabfuhr „ganz normal den Dienst antreten wird“. Alba-Sprecher Matthias Fricke am Abend zu unserer Zeitung: „Die Handreiniger der Straßenreinigung werden schwerpunktmäßig Astwerk von Geh- und Radwegen sowie dem Straßenbegleitgrün entfernen.“