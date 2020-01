Diebe stehlen Tresor und Geld aus Braunschweiger Schule

Braunschweig. Unbekannte Einbrecher hatten es in der Nacht zu Samstag auf eine Schule in der Weststadt abgesehen.

Am Freitagabend fand laut Polizeibericht in der Schule an der Ludwig-Winter-Straße eine Musikveranstaltung statt, so dass die Lehrer bis in den späten Abend mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren. Als eine Lehrerin am Samstagmorgen zur Schule kam, bemerkte sie den Einbruch. Unbekannte hatten zunächst die Fenster von Klassenzimmern aufgebrochen. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke und Behältnisse. Schließlich stahlen sie einen Schranktresor sowie Bargeld und flüchteten unbemerkt.

Der Wert des Diebesgutes dürfte im vierstelligen Eurobereich liegen. Die Ermittlungen dauern an.