Braunschweiger Stadtmeisterschaft im eFootball – Seid live dabei!

Anstoß eFootball! Neben der Organisation des klassischen Spielbetriebs, der Talentförderung und seinem sozialen Engagement setzt der Niedersächsische Fußballverband (NFV) nun auch verstärkt auf eFootball. Die Braunschweiger Stadtmeisterschaft richtet unsere Zeitung aus.

Fußball-Simulation auf der Spielekonsole

Beim eFootball spielen Gamer an Spielekonsolen (PlayStation/Xbox) oder am Computer Fußball-Simulationen – sowohl als Individual- als auch als Mannschaftssport. „Wir sind davon überzeugt, dass eFootball als Ergänzung zum Fußball im Verein eine Zukunft hat und für unsere Vereine eine Chance sein kann, neue Mitglieder anzusprechen und an sich zu binden“, erklärt Dominic Rahe, zuständig für Kommunikation und Marketing beim Niedersächsischen Fußballverband e.V. (NFV).

Konkret bedeutet das: Mit eFootball bietet sich dem organisierten Fußball die Möglichkeit, die junge Generation (wieder) für das Format „Sportverein“ zu begeistern.

NFV-Präsident Günter Distelrath ergänzt: „eFootball ist längst fester Bestandteil der Jugendkultur und ein allgegenwärtiger Markt voller Möglichkeiten – mit großem Potenzial für alle Beteiligten. Wir sind überzeugt, dass er als Ergänzung zum ‚echten‘ Fußball eine Zukunft im Verein hat. Die Nachfrage nach einem digitalen Angebot in unserem Sport ist auffällig hoch, vor allem von den aktiven Fußballerinnen und Fußballern selbst. Diesem Interesse wollen wir mit einem Angebot gerecht werden.“

Profi-Fußballvereine haben eFootball-Teams

Einige Profi-Fußballvereine haben den Trend längst erkannt: Der VfL Wolfsburg betreibt seit 2015 als erster deutscher Klub eine eigene E-Sport-Abteilung. Viele Vereine der Ersten und Zweiten Fußball-Bundesliga haben nachgezogen. Am professionellsten macht es der FC Schalke 04.

Für die „Knappen“ wird nicht nur bei der Fußballsimulation „FIFA“ gezockt, sondern auch ein bekanntes „League of Legends”-Team ist im Einsatz für die „Königsblauen“. Nun sollen auch kleinere Vereine für den elektronischen Sport motiviert werden.

eFootball-Stadtmeisterschaft in Braunschweig

In unserer Region fanden und finden dazu eFootball-Stadtmeisterschaften in verschiedenen Städten statt. Eine davon steigt am 14. Dezember, 14:00 Uhr, im BZV Medienhaus in Braunschweig. Verschiedene Braunschweiger Fußballvereine haben sich dafür beworben – circa 20 Teams à 2 Spieler treten an diesem Tag gegeneinander an.

Gespielt wird FIFA 20 an der PlayStation 4 im Modus „2 vs. 2“ und im Offline-Modus. Sprich: Die Spieler müssen am gleichen Ort spielen. Jeder Interessierte der das eFootball-Feeling einmal live erleben möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei, für Getränke ist gesorgt. Weitere Infos gibt es unter www.nfvkreis-braunschweig.de.