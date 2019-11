Amateure zocken in Wolfsburg an der Konsole

Es ist wie beim DFB-Pokal. Die Endrunde findet in Berlin statt. Und bis dahin ist es ein langer Weg. Eine der ersten Runden wird am 8. Dezember im Wolfsburger Hotel am Allersee ausgespielt. Zum ersten Mal richtet der NFV-Kreis Wolfsburg eine E-Football-Meisterschaft aus. Die Sportler spielen also...