Empörung über Sanierungsstau an Braunschweiger Gymnasien

Die Stadt investiert derzeit enorm viel Geld in Bildung: Der Bau einer neuen Grundschule und einer neuen IGS sind in Vorbereitung, die Helene-Engelbrecht-Berufsschule erhält einen Neubau, neue Kitas entstehen und Grundschulen werden für den Ganztagsbetrieb ausgerüstet. Doch schon länger schwelt ein Konflikt, der im Schulausschuss am Freitag offen zu Tage trat: Am Wilhelm-Gymnasium (WG) und am Martino-Katharineum (MK) herrscht großer...